CEO de Netflix cree que los estudios fracasarán si intentan salvar los cines

Por si los cineastas y dueños de cadenas no estaban todavía lo suficientemente preocupados, el presidente de Netflix, Ted Sarandos, arroja más llamas a la discusión sobre el futuro de los lanzamientos en salas durante y post-pandemia. Aunque no descarta por completo la posibilidad de que las salas puedan recuperarse, el ejecutivo cree que si los estudios se concentran en intentar salvar ese negocio antes que en adaptarse al streaming fracasarán igualmente.

Muy cerca del “sálvense quien pueda”, Ted Sarandos, presidente de Netflix, explicó en entrevista con The Playlist que, a su consideración, los estudios como Warner, Disney y Universal deben tener como su principal prioridad el seguir y adaptarse a los consumidores en lugar de salvar el negocio de las salas de cine y taquilla. Ya que si se preocupan por mantener ese modelo cuando realmente no hay forma de sostenerlo, no harán más que gastar recursos en un fallido propósito. Así lo puso:

Tienes que seguir a la audiencia. Si la audiencias no está yendo [a los cines] y ellos sí están viendo desde su hogar, te tienes que adaptar. Ver una película en el cine se va a volver más raro. Es muy difícil tratar de imaginar cómo será su comportamiento post-pandemia y cómo van a cambiar. Hay una gran infraestructura financiera que se necesita para mantener las pantallas que, al final del día, tiene que ser apoyada por los fans y los espectadores.

Netflix sabe de lo que habla. La plataforma consiguió, si podemos tomar esto como un parámetro no necesariamente de calidad, pero sí de popularidad, liderar las nominaciones a los premios Óscar con Mank - 90%, cinta de alto presupuesto que era un proyecto muy personal y cercano a David Fincher. Ese paracaidismo financiero, de apoyar producciones poco convencionales de cineastas de renombre, es algo que les ha resultado en los últimos años para generarse un prestigio y, con ello, conseguir suscriptores, de los cuales tienen más que la mayoría del resto de sus competidores con aproximadamente 200 millones a nivel global.

No hay que malentender a Sarandos. Netflix sabe lo importante que es tener aunque sea una breve ventana de exhibición en salas. No obstante, ofrece una interesante analogía para entender cómo ve la relación entre salvar los cines y obtener ganancias del streaming o las ventas digitales:

Cuando los negocios cambian, cuando el comportamiento del consumidor cambia, tienes que navegar esas aguas y es difícil. Podrías decir que no diversificar nuestra forma de abordar el negocio es un desafío, pero en realidad ha sido una bendición que no hemos tratado de salvar un negocio. Recuerda cuando hicimos la transición de DVDs a streaming. Jamás pensamos un minuto en salvar el negocio de los DVD. Nuestro futuro siempre iba a ser el streaming y toda la energía que gastaramos en salvar el negocio de los DVD era energía que no usaríamos en crear el negocio del streaming.

Por supuesto, en el caso de los cines habría que recordar que lo más probable es que la gente que extraña la experiencia en salas, y que ha mantenido en la medida de lo posible el confinamiento, muy probablemente regrese cuando hayan sido vacunados. El verdadero problema es que esa solución no es particularmente rápida. ¿Podrán filmes como Avengers: Endgame - 95%, Mundo Jurásico - 71%, Avatar - 83% o Guasón - 91% volver a recaudar los miles de millones en taquilla como hacían antes del virus? Eso sólo el tiempo nos lo dirá.

