Godzilla vs. Kong: Nuevo tráiler revela por fin a Mechagodzilla

A unos cuantos días del estreno en cines de Godzilla vs. Kong, un nuevo tráiler ha revelado el secreto peor guardado del MonsterVerse, que veremos a Mechagodzilla en acción en la película. Anteriormente sólo había sido confirmado por las figuras de acción de la Hong Kong Toys & Games Fair, por una imagen filtrada de Playmate, por un Funko y una camiseta de la marca Heredia Clothing, pero en esta ocasión aparece por fin en video.

Algunos no están muy felices de que se haya revelado al villano de la cinta, ya que consideran que debió ser una sorpresa. Algo similar ocurrió hace 5 años cuando se estrenó Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, ya que en los tráilers se reveló que Doomsday sería el enemigo final y que el conflicto de los dos superhéroes terminaría en una alianza contra el mal mayor.

No obstante, tanto en el conflicto de Batman contra Superman como en el de King Kong contra Godzilla, Es obvio que se trata de un problema temporal y que no terminará con uno de los dos matando al otro. En la película de 1963, King Kong vs. Godzilla - 33%, la situación era diferente porque el reptil atómico japonés todavía era un villano, mientras que en el MonsterVerse fue presentado como un héroe desde su introducción en 2014. A continuación pueden ver el nuevo teaser que fue compartido por Legendary para China, con la inesperada aparición de Mechagodzilla:

El teaser también nos muestra nuevas escenas que no habían aparecido en anteriores avances, como la pelea de Godzilla y King Kong en el mar y de Kong enfrentando a monstruos voladores en lo que parece ser la Tierra Hueca. La acción es uno de los elementos más importantes para este tipo de cine, y según las primeras reacciones, los fans no quedarán decepcionados.

El MonsterVerse, hasta ahora, consta de tres películas que fueron allanando el camino para el enfrentamiento de Godzilla y King Kong. Todo comenzó con Godzilla (2014) - 74%, que fue el reboot del personaje luego de que la Era Millenium terminara con Godzilla: Final Wars (2004). Kong, por su parte, regresó a la pantalla grande en 2017, 12 años después de que Peter Jackson hiciera el remake King Kong - 98%; en el MonsterVerse Kong: La Isla Calavera - 76% fue una gran introducción para el gorila gigante.

La primera entrega de Godzilla en esta nueva etapa recibió críticas porque el tiempo en pantalla del monstruo era escaso, sin embargo, la secuela no logró convencer a la crítica a pesar de que tuvo mucho más tiempo para los monstruos e incluyó a varios de los clásicos de la franquicia como King Ghidorah y Rodan. Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, además, fue un fracaso en taquilla.

Es un misterio si la franquicia continuará más allá de Godzilla vs Kong., tal vez dependa de cuánto éxito tenga en HBO Max y en taquilla, pues a pesar de la pandemia y de su escasa recaudación en taquilla, Mujer Maravilla 1984 - 76% recibió luz verde para una secuela casi inmediatamente después de que su lanzamiento fue un éxito.

Godzilla vs. Kong es una de las películas más esperadas del mes, y la razón es que los dos monstruos son iconos de la cultura pop. King Kong es un clásico de la historia del cine, y Godzilla también. Ambas contenían un trasfondo que iba más allá del entretenimiento escapista; la primera se podía leer como una alegoría de la colonización y los esclavos africanos, y la segunda fue creada deliberadamente como una alegoría de la energía nuclear y los peligros que conlleva. Aunque con el tiempo las franquicias se alejaron de esa concepción original, siguieron apasionando a los fans con grandes efectos especiales y mucha destrucción.