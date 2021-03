Warner Bros. ya podría estar considerando restaurar el SnyderVerse

Hace casi cuatro años Liga de la Justicia - 41% generaría un movimiento de fans que parecía no tener un futuro, sin embargo, este fin de semana ha logrado estrenarse La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% volviendo loca a la audiencia con el resultado final. Sin duda, las comparaciones no han cesado entre la película de Zack Snyder y la que terminó Joss Whedon con un sinfín de cambios que terminaron por destrozar el proyecto del director original.

Sigue leyendo: Las similitudes entre La Liga de la Justicia de Zack Snyder y Avengers: Infinity War / Endgame

La respuesta positiva no fue sólo del lado de los fans del cineasta, pues incluso los comentarios de la crítica han sido aún mejores de lo que se esperaba. Lo cierto es que el resultado de esta cinta viene de la mano del entusiasmo del director, pues Warner Bros. no había mostrado respeto alguno por su trabajo llegando a terminar la cinta sin un pago y siendo considerada una película independiente del DCEU.

Aunque esta cinta sigue fuertemente relacionada con El Hombre de Acero - 55% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, la compañía decidió que al terminar su relación con el director de El Amanecer de los Muertos - 75% ésta ya no podría conectarse con las otras películas. Pero los fans han sido testigos de la fuerza de sus peticiones y ahora pretenden lograr que Warner reconsidere su decisión final de romper su relación con Snyder para que continúe con los proyectos que quedaron sobre la mesa.

Continúa con: WandaVision es la fábula que Mujer Maravilla 1984 quiso ser

Es cierto que esto parece difícil de lograrse, sin embargo, hace algunas semanas se le dio a la audiencia una esperanza al dar a entender que la restauración del SnyderVerse dependería de la respuesta del reciente estreno, misma que ha sido más que buena. Si Warner Entertainment y su asociación con HBO ven un incremento económico en suscripciones gracias a la reunión de superhéroes, éstos podrían ya estar haciendo sus consideraciones.

De acuerdo a la informante Grace Randolph, en la compañía ya están mostrando interés en limar asperezas con Snyder, pero para esto tendrían que darle total libertad creativa para evitar repetir los errores del pasado. Hay que recordar que Zack comentó que aún había planes para otras dos películas de Liga de la Justicia, una segunda entrega de El Hombre de Acero y recientemente dijo que le hubiera gustado que hubiera una película sobre Cyborg.

Te puede interesar: Liga de la Justicia de Zack Snyder corrige grave error en el personaje de The Flash

I LOVE everyone’s enthusiasm re #RestoreTheSnyderVerse



as I’ve told you, due to overwhelming hype for #SnyderCut

suddenly WB etc are interested.



But no further movement until they see how it actually performs.



So watch it Thursday or this weekend - the time is now. Deliver. pic.twitter.com/rrbvB9sYVF