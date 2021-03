En La Liga de la Justicia de Zack Snyder aparece una referencia al tío Ben que nadie vio venir

Las referencias, también llamadas easter eggs, están a la orden del día en todas las obras de superhéroe, en particular, y en el cine de Hollyywood, en general. Uno podría pasarse meses y meses buscando las referencias en una película y aún así no encontrar todas las que puedan estar ocultas. Ahora pensemos en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Al durar cuatro horas es muy probable que sea una mina de guiños al mundo de DC y al de la cultura popular moderna, en realidad.

Los fans ya echaron manos a la obra y ya se encuentran viendo obsesivamente el Snyder Cut en busca de easter eggs. Es probable que en unos años aún aparezca alguno que le haya pasado desapercibido a la gran mayoría de cinéfilos. En el cine de DC y Marvel las referencias que más abundan es a los cómics de sus respectivas compañías. Es muy probable que ayer al ver Falcon y el Soldado del Invierno - 97% a nadie la haya extrañado que se hiciera referencia a que al final del cómic Original Sins, Nick Fury termine viviendo en la Luna vigilando todo lo que ocurre en la Tierra. Aquí fue dicho en referencia a las teorías que rodean a la desaparición del Capitán América, pero es innegable que fue una alusión al destino de dicho personaje.

Muchos fans se sorprendieron al ver que en el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia - 41% aparece mencionado uno de los personajes más importantes en la vida de Peter Parker. Sí, me refiero al tío Ben. Esto ocurre en la pelea contra Superman después de que lo reviven. La batalla ocurre en el Muro de los Héroes, el cual es un monumento en el que se encuentra el nombre de todos los caídos durante la invasión del General Zod en El Hombre de Acero - 55%. En un momento del combate, Superman arroja a Flash contra este muro. En esa escena aparece un nombre que llamó la atención de la mayoría de los fans: Ben Parker. El director nunca ha ocultado que es un fan de hueso colorado de los superhéroes, así que sería demasiado extraño que ese nombre sea aleatorio.

Como bien notó Russ Burlingame de Comicbookdotcom, hay una cierta ironía en que este nombre pueda aparecer en una película de DC mientras que ha sido el gran ausente de las películas de Spider-Man del MCU. Tony Stark en muchos sentidos ha ocupado el lugar del tío Ben; tanto en cumplir el rol paterno como en ser la muerte trágica de su vida que lo afecta profundamente. Eso no quita el hecho de que vivimos en un mundo donde se pudo ver antes una mención a este personaje en una película de DC que en las actuales de Marvel.

Cabe destacar que esta referencia no apareció en la versión de Joss Whedon ; como muchas otras escenas del Snyder Cut, ésta no existía en dicha versión. Lo que no podemos saber con certeza es sí esta referencia ya se encontraba en los planes del 2017 o fue agregada con la magia de la edición. Es muy probable que Snyder y su equipo no hayan desaprovechado la oportunidad de agregar toda clase de referencias nuevas que no se encontraban en lo que tenían planeado originalmente.

Por cierto, ese no es el único nombre relevante que aparece en esa imagen. Un poco arriba del tío Ben, se encuentra Matt Hirsch, lo cual muy probablemente se refiere a Matthew Hirsch, quien fue supervisor de producción en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Es muy probable que revisando ese muro se encuentran otros nombres que alerten nuestro sentido arácnido. Será cosa de estar muy atentos o esperar a los cazadores profesionales de easter eggs.

