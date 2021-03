Adam Driver tuvo conversaciones con Zack Snyder sobre un posible futuro en el DCEU

Después de la mala racha que enfrentó Zack Snyder en cuanto a su estadía en DC Films, el director ha logrado levantar una producción que parecía estar por los suelos luego de que se viera obligado a abandonar el proyecto. Aunque su trabajo con La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% fue más por objetivos personales como terminar lo que empezó o darle a su público la película que merece, el resultado ha sido bastante positivo en cuanto a su búsqueda en las plataformas y las calificaciones de la crítica.

Mucho se ha hablado sobre los tantos planes que tenía el director para el Universo Extendido de DC, sin embargo, su terminada relación con Warner Bros. le impediría culminar aquellas ideas. Sin embargo, la gran gama de posibilidades con las que contaba aún sigue dando de qué hablar; sobre todo cuando se trata de hablar acerca de los actores que ya tenía en mente. Hace un tiempo el nombre que sobresalió fue el de Adam Driver, quien ya formó parte de una enorme franquicia.

En un principio había rumores sobre el actor tomando el papel de Nightwing, una versión más madura e independiente de Robin dentro de los cómics; pero habría sido el mismo Snyder quien aseguró que, en efecto, tuvo una conversación importante con Driver, pero no era para interpretar a Nightwing, sino a alguien más. Durante una conversación con MTV News fue en donde el cineasta habló sobre este encuentro.

Hablé con Adam sobre un papel, pero no era Nightwing.

Sin duda, pensar en el protagonista de Historia de un Matrimonio - 98% dentro del Universo de DC resulta emocionante para muchos, pero Zack ha decidido no hablar más sobre esos proyectos que, hasta ahora, parecen no tener un futuro debido a que no continuará trabajando con Warner Media y es evidente que prefiere evitar que sus seguidores se generen expectativas de más sobre algo que no va a suceder.

Driver, por su parte, tuvo un crecimiento importante en cuanto a popularidad tras su llegada como antagonista en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, y aunque esta última trilogía de la enorme franquicia de Lucasfilm resultó bastante divisoria entre la opinión de algunos fans y los críticos, el actor parece no estar interesado en continuar en este tipo de superproducciones. En diciembre del 2019 habló al respecto con la revista francesa Le Matin:

Esto no está en absoluto en la agenda. Esta experiencia seguirá siendo para siempre uno de los aspectos más destacados de mi carrera, pero aspiro a otras aventuras.

Actualmente Driver se encuentra filmando una película sobre el asesinato de Maurizio Gucci junto a Lady Gaga. Snyder, por su parte, está trabajando en otros proyectos personales mientras su corte de Liga de la Justicia ha estado generando mucho movimiento y conversación en redes sociales tras su estreno este fin de semana. Aún hay algunos fans que esperan que, tras el éxito de esta entrega, Snyder y Warner limen asperezas, pero eso es algo que el tiempo lo decidirá.

