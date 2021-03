Ralph Fiennes declara que los ataques en contra de J.K. Rowling no tienen sentido

J.K. Rowling es una de las escritoras más exitosas de principios de XXI, vendiendo millones de copias de Harry Potter y consolidando un fortuna en envidiable en el Reino Unido. Pero las cosas no salieron bien para ella en 2020, pues se convirtió en el centro de la cancelación por escandalosas publicaciones en redes sociales. Ralph Fiennes, actor que interpretó a Lord Voldemort en las películas del mago, habla con The Telegraph sobre el trato que el mundo le ha dado a Rowling; el británico de 58 años no está de acuerdo con la hostilidad del público y asegura no comprender la obsesión de las masas por atacar a cualquiera que piensa diferente a ellos.

Los años recientes no han sido amables con J.K. Rowling. La autora ha cometido algunos movimientos poco acertados que le han valido el repudio de la comunidad LGBT. Recordemos sus declaraciones en Twitter sobre la sexualidad de Dumbledore y Grindelwald, muchos pensaron que en su afán de ser inclusiva añadió cosas al argumento del Mundo Mágico que nunca se observaron en la saga original.

El más grande tropiezo de la escritora fueron sus publicaciones sobre la comunidad transgénero compartida en junio del año pasado, en las cuales menciona que “si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra”. La comunidad LGBT no tardó en emitir severas críticas en contra de la escritora británica, quien se ha metido con algunas de las fibras más sensibles: negar la identidad trans y a su vez los derechos humanos.

Aunque Fiennes dice comprender la indignación por las palabras de Rowling, le parece una locura que las personas sean tan hostiles con ella. Aquí sus declaraciones.

No puedo entender todo el problema dirigido a ella. Puedo entender el calor de una discusión, pero encuentro irracional esta época de acusaciones y la necesidad de condenar. Encuentro inquietante el nivel de odio que las personas expresan sobre opiniones que difieren de las suyas y la violencia del lenguaje hacia los demás.

Nadie puede negar que la carrera de J.K. Rowling se encuentra muy dañada por sus declaraciones. Criticar los derechos de las minorías es una acción impensable en el tiempo presente, y ese gran error seguramente continuará afectando sus ventas, quizá hasta haga realidad el fracaso de Animales Fantásticos 3. La reciente saga de Newt Scamander empezó de manera más o menos sólida (mala dirección y una historia poco interesante), por lo que el incidente de los tuits transfóbicos podría representar el último clavo de su ataúd. Tendremos que esperar por algún anuncio oficial de Warner Bros. para conocer el destino final de la franquicia.

Mientras tanto, el resto de los actores de Harry Potter mantienen una postura muy alejada a la de Rowling. Basta recordar las palabras de Daniel Radcliffe en su carta a la escritora publicada en la página The Trevor Project en junio pasado:

Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración contraria borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Joanne o yo. A todas las personas que ahora sienten que su experiencia de los libros de ['Harry Potter'] se han empañado o disminuido, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado.

Aunque Warner Bros. no pudo evitar la mancha negra en el historia de Harry Potter a causa de J.K. Rowling, tal parece que el estudio todavía tiene muchos planes para el Mundo Mágico. Seguramente están esperando a que las aguas se asienten con el escándalo para continuar con la aventura.

