Director de WandaVision revela si el Darkhold de Agents of S.H.I.E.L.D. es canon

WandaVision fue capaz de acaparar la atención de millones de personas en todo el mundo durante poco menos de dos meses, todo gracias a su intrigante historia y promesas de acción. La Bruja Escarlata y compañía llenaron los bolsillo de Marvel Studios pero dejaron algunas interrogantes por el camino, una de ellas tiene que ver con el Darkhold o el Libro de los Condenados, texto que Agatha Harkness tuvo en su poder pero que pasó a manos de Wanda en el capítulo final. El Darkhold también apareció en Agents of S.H.I.E.L.D. - 100%, por lo que algunos fans se preguntan si aquella versión es canon en la historia general. El director de WandaVision tiene algunas palabras al respecto.

De acuerdo con los cómics Marvel, el Darkhold es un libro que contiene sabiduría mística, los hechizos necesarios para que sus lectores sean capaces de hacer realidad cosas increíbles. Una versión del grimorio aparece en Agents of S.H.I.E.L.D. y otra algo diferente queda bajo el poder de la Bruja Escarlata, a quien vemos estudiar su contenido con mucha determinación solo para ser interrumpida por las voces de sus hijos, quienes en el fondo se escuchan gritando, pidiendo ayuda. Matt Shakman, director de WandaVision - 95%, aborda el tema durante una nueva entrevista con ScreenRant; el cineasta tiene una respuestas para la gran pregunta:

No puedo decir mucho, excepto que obviamente está estudiando y aprendiendo mucho del Darkhold. Y veremos a dónde va eso. Sí, lo diseñamos de nuevo. No miramos los otros Darkholds que habían sido diseñados. Sin embargo, es parte del Universo Marvel, así que me imagino que es el mismo libro. No sé exactamente cómo se usó en esos otros programas, porque no era un espectador habitual, pero Darkhold tiene un origen en los cómics. Su mitología seguirá desarrollándose.

ScreenRant abordó el mismo tema con la showrunner de la serie, Jac Schaeffer , en una entrevista diferente. También compartió una respuesta similar: "Me han estado haciendo esa pregunta y no tengo una respuesta rápida y precisa. No estábamos mirando ese libro [Agents of S.H.I.E.L.D.]. Este fue el Darkhold para esta historia." Ahora sabemos que son dos libros diferentes basados en el presentado en los cómics, y que las series utilizaron cada uno par sus propósitos en particular. Claro está que la versión del MCU todavía tiene mucho para contar en el futuro, pues más adelante veremos los aprendizajes de Wanda puestos en acción.

Wanda regresará más poderosa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película en la que seguramente veremos a ambos personajes midiendo sus fuerzas; recordemos las palabras de Agatha mientras leía el Darkhold: "La Bruja Escarlata no nace; ella es forjada. Ella no tiene ningún aquelarre ni necesidad de encantamientos. Tu poder supera al del Hechicero Supremo. Tu destino es destruir el mundo." Lo anterior es promesa definitiva de que durante la segunda película de Stephen Strange veremos acción mágica por montones, y él podría ser el encargado de detener el poder incontrolable de Wanda.

La siguiente serie de Marvel Studios en Disney Plus es Falcon y el Soldado del Invierno. Las críticas iniciales del primer capítulo están siendo completamente positivas y prometen un espectáculo con mucha acción. Llegará a la plataforma el 19 de marzo, lista para convertirse en el siguiente gran éxito del MCU y para plantar nuevas interrogantes entre los fans. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos la última película del estudio y el público está ansioso por más aventuras junto a los héroes más exitosos del momento.

