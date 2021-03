Gwyneth Paltrow sólo quiere regresar a Marvel si puede filmar sus escenas en un día o dos

Gwyneth Paltrow interpreta a un personaje secundario del MCU que todos conocen, estamos hablando de Pepper Potts, el interés amoroso de Tony Stark que desde hace más de diez años ha estado presente en la franquicia. Mucho tiempo ha transcurrido desde la primera aparición de la actriz en la saga, y tal parece que ya no quiere distraerse con más intervenciones que tomen muchos días de su vida. Durante una entrevista con la revista People, Gwyneth declaró que solo le interesaría volver el MCU si sus escenas pueden grabarse rápidamente. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Paltrow comenzó su paso por el MCU con Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, y en 2019 nos dio su más reciente interpretación en Avengers: Endgame, durante la batalla final contra el ejército de Thanos. Desde entonces no tenemos más noticias sobre su regreso en el futuro de la nueva saga, pero tal parece que no será sencillo para Marvel. La actriz ofrece una condición muy específica para el estudio, y es que solo tiene intención de volver si el trabajo puede hacerse en un día o dos. Aquí las declaraciones de la actriz para People:

Creo que si fuera una pequeña parte que pudiera hacer en uno o dos días, por supuesto estaría abierta a eso.

Te invitamos a leer: Avatar supera a Avengers: Endgame y vuelve a ser la película más taquillera de la historia

Tal vez algunos no se tomen bien los comentarios de Gwyneth Paltrow, pero no es la primera vez que la actriz hace comentarios problemáticos respecto a Marvel Studios. En 2019, durante una entrevista con Empire, Kevin Feige mencionó que cuando Paltrow vio a Samuel L. Jackson en el set para tomar la foto por los 10 años de Marvel Studios, ella se sorprendió mucho pues no tenía idea de que el actor es parte de la saga; en ese momento todos le dijeron: "¿De qué estás hablando? ¡Él es Nick Fury! Has estado en películas con él."

¿Cuál será la siguiente película que requiera la aparición de Gwyneth Paltrow como Pepper Potts? Recordemos que en el MCU todavía está presente Morgan Stark, la pequeña hija de la empresaria junto a Tony Stark que tal vez nos de alguna sorpresa en el futuro. Solo el estudio estudió tendrá la última palabra al respecto, ya descubriremos en el futuro todas las aventuras que tiene para nosotros.

Kevin Feige no tardó en comprender que la pantalla chica era una alternativa muy viable para los personajes de Marvel Studios, sobre todo para los secundarios que se habían ganado un lugar muy especial en los corazones de los fans. Además de la recién concluísa WandaVision, muy pronto llegarán a Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye, producciones de gran potencia que influirán de manera sorprendente en los acontecimientos de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero la empresa vaya que se está tomando su tiempo para desarrollar la aventura, pues en vez de liberar toda la primera temporada de WandaVision en un solo día (como lo hubiera hecho Netflix), lo hace cada viernes para mantenerse tendencias durante un par de meses y, por supuesto, conservar las suscripciones de Disney Plus por más tiempo.

Las películas de la esperada fase 4 llegarán de la siguiente manera: Black Widow, 7 de mayo de 2021; Eternals, 5 de noviembre 2021; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 9 de julio de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 de marzo de 2021; Thor: Love and Thunder, 6 de mayo de 2022; Capitana Marvel 2, 8 de julio de 2022. Se acercan más tiempos memorables para el increíble Universo Cinematográfico de Marvel.

También puede interesarte: Marvel Studios estaría desarrollando una película sobre los X-Men