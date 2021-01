Rumor: Krysten Ritter podría volver como Jessica Jones para la serie de She-Hulk en Disney Plus

En 2019 Jessica Jones - 69% culminó su historia en la plataforma de Netflix con una temporada sobresaliente para algunos y decepcionante para otros. La anti-heroína abrazó con mayor fuerza el lado de la justicia en el último bloque de capítulos y nos concedió una aventura más sólida que en otros tiempos. Krysten Ritter, protagonista de la serie, se ganó los corazones de los fans y no pocos lamentaron sus partida. Pero las cosas podrían estar a punto de cambiar. Nueva información señala que la actriz estaría de regreso como Jones en She-Hulk, una de las series que Marvel Studios está preparando para Disney Plus.

Las series de Marvel en Netflix sufrieron todo lo malo cuando Disney decidió embarcarse en el desarrollo de su propia plataforma de streaming. Este nuevo servicio colocó el amplio catálogo de la compañía del ratón en un solo lugar, situación que pone a Netflix en serias desventajas puesto que durante algún tiempo gran parte de sus títulos provienieron de Disney. Por otro lado, en 2019 las series de Netflix comenzaron a caer una por una. El primero en irse directo por la borda fue Iron Fist - 50%, después Luke Cage - 96%, luego Daredevil - 93%, The Punisher - 62% y finalmente Jessica Jones - 69%. A pesar de que los productos no gozaban de una popularidad tan notable como las películas del MCU, sí que contaban con una sólida base de fans dispuestos a seguirlos en todas y cada una de sus aventuras.

Pero un nuevo rumor indica que Ritter estaría en conversaciones para volver como Jessica Jones en la serie de She-Hulk, así lo menciona Daniel Richtman en su Patreon (vía Comicbook), el conocido influencer de Twitter que se entera de los chismes de la industria antes que cualquiera. Los superhéroes de Marvel en Netflix todavía gozan de mayor influencia entre sus fans, por lo que Disney no quiere perder la oportunidad de ganar la confianza de ese público, después de todo, Disney Plus podría ser el lugar ideal para el personaje. ¿En verdad seremos testigos de semejante aparición épica en She-Hulk?

Krysten Ritter quiere regresar como Jessica Jones, al menos así lo dijo durante una entrevista para TV Line en 2019; y aunque en aquel momento no tenía la certeza de volver, admitió que las cosas podrían dar un giro en cualquier momento. Tal vez ese giro ya está aquí. Puedes leer sus palabras a continuación.

Volvería a interpretar a [Jessica Jones] en un santiamén, ¡es el personaje más genial de todos los tiempos y la amo! Oye, nunca se sabe lo que depara el futuro. Por ahora, estoy muy orgullosa de su camino y del profundo trabajo de carácter que tengo que hacer. ¡Ha sido un sueño y nunca digas nunca!

Es necesario tener en cuenta que si Disney quiere integrar a Jessica Jones al MCU con Krysten Ritter, entonces tendría que darle al menos una oportunidad al resto de los héroes Marvel que surgieron en Netflix hace algunos años. Lo cierto es que hay muchos fans haciendo todo lo posible para que los altos señores del Marvel Studios noten a los actores que dieron vida a aquellos personajes desechados de la pantalla chica, tal es el caso de los fans de Daredevil, quienes han hecho campañas incansables para ver el retorno del Hombre sin Miedo a cargo de Charlie Cox. Tal vez Marvel sería muy necia si no tomara en cuenta sus exigencias.

Por el momento no podemos tener certeza alguna sobre lo que les espera a los personajes de Marvel en Netflix, si tienen algún futuro dentro del MCU. Solo el paso del tiempo nos dirá lo que Kevin Feige decide hacer con ellos: incluirlos en la acción de su franquicia o dejarlos muy a parte del trayecto. Descubriremos la verdad sobre el rumor presentado aquí cuando la serie de She-Hulk llegue a la plataforma de Disney Plus, misma que por el momento no tiene fecha de estreno.

