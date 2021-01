Famosos reaccionan con indignación a la toma del Capitolio por seguidores de Trump

Ayer fui un día complicado para Estados Unidos, todo gracias a los simpatizantes de Donald Trump que tomaron el edificio del Capitolio en Washington, logrando escandalizar a la población. Los defensores del presidente llegaron a medidas extremas en las horas recientes, logrando posponer durante un rato la sesión que ya reafirmó la victoria de Joe Biden en las elecciones. A través de redes sociales se han observado cientos de miles de opiniones sobre el acontecimiento, incluyendo a los famosos, quienes han reaccionado con indignaciones a los videos e imágenes compartidos en línea y por televisión.

Durante 2020, Estados Unidos demostró que no tiene todo bajo control, y que a pesar de su gran dominio económico y presencia global, todavía tiene muchos problemas del tipo social. Ayer quedó exhibido el descontento de una facción, así como las resoluciones a las que está dispuesta a llegar: utilizando la violencia, las amenazas de muerte y el vandalismo. Los que se ubican en la otra cara de la moneda simplemente no pudieron creer que haya pasado algo así, y que cadenas como Fox News ofrecieran información desconcertante sobre los hechos, buscando culpables en todos lados menos en los seguidores de Trump.

En las horas de la tarde de ayer las tendencias en redes sociales se llenaron con el tema del Capitolio. Muchos famosos interesados en la política y el bienestar social escribieron palabras en contra de Donald Trump, sus aliados y hasta de Fox News. Numerosas celebridades de Hollywood abogan por los ideales del partido demócrata y defienden la victoria de Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre. El apoyo que él y Kamala Harris han recibido del público ha sido demoledor, pero muchos otros no están dispuestos a aceptar la nueva realidad, en especial aquellos que se identifican con la ideología del presidente en turno.

Famosos como James Gunn, Mark Ruffalo, Cardi B o Stephen King , han compartido algunas palabras en redes sobre la situación desatada el día de ayer. Varios de ellos se encuentran profundamente comprometidos con el activismo a través de redes y retuitearon una y otra vez publicaciones sobre los hechos que tal vez explican un poco mejor las cosas que los medios informativos de mayor prestigio, otros pidieron de forma directa un boicot hacia la cadena de Fox News por no mantener una postura imparcial. La indignación es el común denominador en los comentarios realizados por las celebridades de Hollywood,

Aunque los senadores ya ratificaron la victoria de Biden, la tensión se mantiene en Estados Unidos, así como los pensamientos radicales de los partidarios de Trump. ¿Veremos consecuencias de importancia mayor en el futuro? A continuación te presentamos algunas de las opiniones compartidas por famosos de Hollywood sobre el conflicto del Capitolio.

Con solo unas pocas palabras, el presidente saliente Trump podría sofocar una parte sustancial de la violencia fuera de la capital hoy, simplemente preguntando. Entonces, ¿por qué no está haciendo eso?

With but a few words, outgoing President Trump could quell a substantial part of the violence outside the capitol today, by merely asking. So, why is he not doing that? — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2021

Imagínese si este fuera nuestro lado. Habría ríos de nuestra sangre en las calles y ni uno solo de nosotros estaría armado. Esto ha sido permitido. #IntentoDeGolpeDeEstado.

Imagine if this was our side. There would be rivers of our blood in the streets and not a single one of us would be armed. This has been allowed. #CoupAttempt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

Fox News culpa a la policía de la capital. Increíble. Simplemente increíble.

Fox News is blaming the capital police.

incredible. Just incredible. — Stephen King (@StephenKing) January 6, 2021

Imagínese ser tan increíblemente inconsciente y moralmente roto que ceremonialmente aún niegas que Biden ganó, después de ver a lo que todos fuimos sometidos hoy. Jódanse, traidores estadounidenses, Ted Cruz, Josh Hawley y Tommy Tuberville.

https://twitter.com/joshgad/status/1347018038420258817

¿Dónde está la Guardia Nacional?

Where the National guards ? — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

Bien, bien, bien. Este es un oficial de policía que se toma una selfie con un terrorista local que ha asaltado el edificio del Capitolio. Proteger y servir es exactamente lo que está haciendo este oficial.

Well well well. This is a Police Officer 🤳🏼 taking a selfie with a domestic terrorist that has stormed the Capitol Building. Protect and serve is exactly what this officer is doing. https://t.co/H3i8qHouY6 — Megan Rapinoe (@mPinoe) January 6, 2021

Estoy sin palabras.

I’m speechless — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

