Ian McKellen dice que está orgulloso de la transición de Elliot Page

Ian McKellen, además de ser uno de los actores británicos más queridos por sus papeles de Gandalf y Magneto, es un activista de los derechos de la comunidad LGBTQ, ya que él mismo estuvo en el clóset por mucho tiempo y cuando salió su vida cambió para bien. Recientemente otra celebridad que salió del clóset fue Elliot Page, quien anteriormente se había declarado gay, el 1 de diciembre decidió hacer pública su identidad como persona transgénero.

Cuando dio a conocer la noticia en redes sociales, Page recibió el apoyo de muchos usuarios, entre ellos famosos de Hollywood; aunque aceptó tener miedo por las ofensas y las bromas que se harían al respecto, lo más visible fue el apoyo. Ahora McKellen, quien trabajó con él en X-Men: La Batalla Final - 58% y X-Men: Días del Futuro Pasado - 91%, expresó que está feliz por él y cree que su vida mejorará al haber salido del clóset. Estas fueron sus palabras en entrevista con Attitude Magazine (vía The Wrap):

Todo mejora [cuando sales del clóset porque tienes confianza en ti mismo]. Mejoras en términos de relaciones, amigos de todo tipo, familia, si tienes suerte. Y en mi caso, creo que en todos los casos, tu actuar está destinado a cambiar y mejorar.

Sin embargo, cuando trabajaron en una de las películas de X-Men, el actor no sabía la situación por la que pasaba Page y no entendía por qué hablaba en voz muy baja:

Recuerdo a Elliot Page, en una de las [películas] de 'X-Men', estaba tan cerca como lo estamos ahora. Y tenía que hablar cuando terminara y no pude oír lo que decía. Nadie podía oír lo que decía. Entonces, dije: 'Mira, si no puedes hablar, ¿te importaría cuando termines de hablar, simplemente bajar la mano para saber cuándo terminaste de hablar?'

El actor recuerda que cuando Elliot se declaró gay en 2014, su actitud cambió radicalmente y, mientras antes no se podía escuchar su voz, después “no podías hacer que dejara de hablar”, refiriéndose al discurso de la Human Rights Campaign que dio el actor en febrero de 2014. McKellen remató diciendo que lamenta no haber detectado antes la razón por la que hablaba tan bajo:

Ahora es Elliot. Y estoy tan feliz por Elliot, y tan decepcionado conmigo mismo que no detecté cuál era su dificultad para comunicarse.

Elliot Page es conocido por sus papeles en Juno: Crecer, correr y tropezar - 94%, El Origen - 86% y Super - 48%. Según rumores, su personaje de la serie de Netflix, The Umbrella Academy - 93%, también tendrá una transición en futuras temporadas.

McKellen por su parte, tuvo una de sus más recientes actuaciones en la polémica Cats - 29%, estrenada en 2019. No obstante, su popularidad no merma gracias a los millones de fanáticos de El Señor de los Anillos, El Hobbit y la saga de los X-Men de Fox. Actualmente es muy improbable que lo veamos otra vez en los papeles de Gandalf o Magneto, pues El Señor de los Anillos solo continuará con una precuela de Amazon Prime Video donde el mago no tendrá ninguna participación, y los X-Men tendrán un reboot en el Universo Cinematográfico de Marvel.