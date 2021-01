¿Amber Heard se burla de los fans de Johnny Depp? Dice que es buena como villana

La vida de Amber Heard ha sufrido mucho altibajos en los últimos meses, todo debido a su complicada relación con el actor Johnny Depp y los enfrentamientos legales debido a los problemas matrimoniales. Recientemente dio un fuerte golpe a su ex-esposo y se encuentra en una buena racha, al menos en ese sentido. Al mantenerse triunfante en la corte, ciertos medios han regresado a las entrevistas con ella, sobre todo ante el estreno de The Stand - 80%, su nueva serie. Durante un encuentro con The Hindu, Heard habló sobre sus papeles más famosos y de su talento para interpretar a una mujer villana y que el público realmente lo crea.

Amber Heard y Johnny Depp se separaron en 2016, pero aunque el año siguiente pasó sin pena ni gloria para ella, en 2018 comenzaron las acusaciones sobre violencia doméstica y las posteriores demandas. Él presentó cargos por difamación y más tarde hizo lo mismo con The Sun luego de que el periódico británico publicara un artículo en el que abiertamente lo llama "golpeador de esposas." El juicio más reciente se llevó a cabo en los Tribunales Reales de Londres, con Johnny y The Sun como rivales, y Amber testificando a favor del último. El medio ganó aquel enfrentamiento y desestimó los argumentos del actor, reforzando una ola de odio hacia Heard, nacida desde febrero del año pasado a causa de cierto audios en los que se le escucha insultar a su ex-pareja.

Pero aunque las redes sociales tienen a Heard en el peor de los conceptos, ella se mantiene más o menos a flote. En días pasados se estrenó The Stand, la nueva serie de CBS All Access basada en el libro homónimo de Stephen King . En esa producción Amber interpreta a Nadine, una mujer complicada. Para The Hindu, la actriz compara a sus personajes más famosos, Nadie y Mera, la bella princesa submarina observada en Aquaman - 73%. Ella está muy consciente de su habilidad para ser villana, y tal vez no solo habla de su trabajo en la pantalla chica y grande.

Tanto Nadine como Mera son totalmente diferentes. ¡En lo que parezco ser realmente buena es en lograr que la audiencia crea en el personaje de la mujer villana! [risas]. En realidad, en Aquaman, fue un poco diferente para mí interpretar a alguien que no está usando sus formas femeninas para traer el mal al mundo. Pero Nadine, por otro lado, es un personaje que viene con mucho bagaje psicológico. Hay mucha preparación para, francamente, cómo se comporta la gente cuando ha sido arreglada.

Las redes sociales no toleran a Amber Heard, pero su victoria en la corte de Londres le ha permitido conservar sus trabajos en la industria del entretenimiento. A pesar de los millones de firmas recolectados en Change.org, Warner Bros. se negó a despedirla de Aquaman 2 y tendrá una intervención importante en la siguiente película del famoso héroe submarino. Cabe preguntarse si continuará apareciendo en otras películas del DCEU o si esta será la última. Por el momento no ha anunciado más proyectos en el futuro, hecho que nos hace pensar en que los estudios tal vez no quieren relacionarse con ella debido a sus problemas de la vida real.

A Depp no le va mucho mejor. Recientemente informamos sobre la anulación de la demanda de Amber en contra de Johnny, pleito que arrastra tan solo US$ 100 millones; este ha sido un tropiezo fatal para el actor, de quien mucho se habla sobre el dinero que ha despilfarrado en abogados durante los últimos meses, todo por demostrar su inocencia y mantener la buena reputación de antaño. Sobra mencionar que Depp todavía cuenta con muchos seguidores que lo apoya y luchan por él exigiendo justicia. Ambas estrellas todavía tienen una cita pendiente en la corte de Estados Unidos este 2021.

