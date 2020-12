¿Henry Cavill aparecerá como Superman en Wonder Woman 3?

Hay personajes que impactan en la vida de una persona de maneras impensables, ésta podría convertirse en un gran coleccionista de objetos relacionados, o bien, podría tener un impacto aun mayor en su vida y su relación con el mundo exterior. Pero ¿qué pasaría si un niño se identifica tanto con un superhéroe y años después le piden crear una historia similar? Pues algo así fue lo que vivió Patty Jenkins, quien a los 7 años sabía que podía ser como Superman y tiempo después se encargaría de una de las cintas de superhéroes más importantes de la actualidad: Mujer Maravilla - 92%.

Si algo ha dejado claro Jenkins es su amor por los personajes con superpoderes, sobre todo su cercanía con Clark Kent, y eso lo ha reflejado en el resultado de sus cintas. Esto ha generado suposiciones sobre si podría hacer su propia película de Superman o si le gustaría que se uniera a Gal Gadot en Mujer Maravilla 3. De hecho, en varias entrevistas aseguró que desde niña tuvo una particular relación con DC. En el 2017 habló sobre su amor por Superman en el podcast Director's Guild:

Yo era Superman. Cuando vi la película y el niño levantó el auto, y cada paso que dio después me enamoró. Nunca olvidaré la forma en que me hizo sentir después. Creía que yo podía ser Superman. Quería ser Superman.

La cineasta ha comentado también que su primer encuentro con el superhéroe proveniente de Krypton fue en 1978 con Superman: La película - 93% de Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve acompañado por Marlon Brando interpretando a Jor-El. Y fue en ese momento cuando descubrió el secreto detrás de su personaje favorito: éste era más cercano a la humanidad y su mayor anhelo era protegerlos; lo mismo buscaría ella con su Mujer Maravilla en la primera entrega, aunque su inspiración la explotaría aún más en Mujer Maravilla 1984 - 90%.

Esto fue lo que comentó para Los Ángeles Times:

Lo que encuentro interesante sobre Mujer Maravilla es que ella y Superman son superhéroes muy simples. Son personas con superpoderes que están aquí para salvar el día.

La directora mencionó que, lo que separa a estos dos del resto de personajes similares, es que ellos no tienen una línea que los aleje de los humanos como superiores, sino que en realidad buscan estar entre ellos todo el tiempo. Puesto que Superman es su personaje favorito, la misma Jenkins ha comentado que le gustaría hacer su propia versión cinematográfica, pero ¿podría el personaje interpretado por Henry Cavill unirse a la trilogía de Mujer Maravilla?

Según Comic Book, existe la posibilidad de que el Superman de Cavill se una a la tercera entrega de las cintas protagonizadas por Gal Gadot pues, aunque Man of Steel 2 aun no está en los planes de la franquicia sí se ha hablado de poder seguir trabajando con el personaje. Ya que ambos héroes han compartido escena en Liga de la Justicia - 41% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, parece factible la inclusión del protagonista de El Hombre de Acero - 55% en esta nueva historia, pues en esta ocasión podría desarrollarse en la época actual.

Hay que recordar que Superman, o al menos una parte de él, tuvo un singular cameo en ¡Shazam! - 88%, y es el mismo Cavill quien ha mencionado que le gustaría seguir interpretando al popular superhéroe de los comics.