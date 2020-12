Keanu Reeves dice que no se considera un modelo a seguir

El actor Keanu Reeves se caracteriza por su versatilidad al momento de interpretar personajes en la pantalla, o en otros medios no tan usuales como los videojuegos. A lo largo de su carrera lo hemos visto en el cine de acción, ciencia ficción, comedia y drama, donde ha destacado con roles protagónicos en Bill & Ted, salvando el universo - 88% y Otro Día Para Matar - 85%, pero mientras todo esto se le da relativamente fácil, hay un papel que se le dificulta: el de aceptar cumplidos. El denominado “novio de Internet”, no por él mismo claro está, sino por su legión de fans, es uno de los pocos en el medio que se mantiene alejado de controversias y más bien ocupa todos los titulares por su trabajo o por su modestia y buen corazón.



Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí



Reeves fue declarado como uno de los mejores actores y actrices del siglo 21 el mes pasado en una publicación de The New York Times donde apareció en el puesto número 4, por detrás de Denzel Washington, Isabelle Huppert y Daniel Day-Lewis (vía Vanity Fair). En ese artículo, las palabras del crítico A.O. Scott describen lo imposible que es decepcionarse cuando aparece en una película y lo mucho que estas pueden mejorar con su presencia. El crítico de cine no se equivoca, y su texto le llegó al actor por medio de su agente. Luego, en una entrevista vía Zoom se tocó el tema.



Lo curioso es que luego del éxito que ha tenido en sus películas aún se expresa como si no fuera una estrella de cine. Allí dijo que espera que la gente disfrute de lo que hace y contó que sus amigos también le enviaron la lista en cuanto lo vieron. Aunque al principio el actor estaba más en tono de que ser reconocido de esa forma es algo genial y nada más, aseguró que aprecia cuando se refieren a él de esa manera por su trabajo. Sin embargo, luego dijo que eso es algo que le parece agradable pero que no lo detiene, sino que solo continúa trabajando sin tomarse mucho tiempo para entretenerse con la noticia.





Después continuó con la entrevista al hablar de su participación en el videojuego Cyberpunk 2077 - 73%, que al poco tiempo de su lanzamiento fue retirado por tener demasiados errores que no permitieron disfrutar una experiencia de juego correcta a las personas que lo adquirieron, incluyendo el hecho de que tampoco incluyó una advertencia sobre posibles crisis epilépticas y causándole daño a una editora de Game Informer en el proceso. Afortunadamente, la conversación fue antes de que todo eso pasara, e incluso cuando se refirió a la violencia dentro de la historia encontró el lado bueno de eso.



Te recomendamos: Keanu Reeves explica por qué no deja que la fama se le suba a la cabeza



Reeves contó que se puede escoger un camino con menos violencia (el juego es apto para personas a partir de 17 años de edad) y que para él es una reflexión sobre las acciones de una persona y el efecto que estas pueden tener en otros. Eso llevó a que la entrevista llegue al tema de su reputación como una de las personas más amables que uno puede conocer. a lo que él volvió a responder con modestia diciendo que no se considera un modelo a seguir.





No me considero un modelo a seguir ni nada por el estilo. Si la gente ha tenido algún impacto por la forma en que interactúan conmigo, en términos de entretenimiento o en la vida real o en las redes sociales, solo espero que haya sido positivo.

Hay muchas historias de personas que corroboran que Keanu Reeves es una gran persona. Los directores de cine que han trabajado con él suelen contar que es una de las personas más comprometidas con su trabajo e incluso que intenta hacer sus escenas de acción, obviamente sin entrometerse mucho en el trabajo de los dobles de riesgo, pero recientemente Octavia Spencer contó de la ocasión en que Reeves la ayudó con su auto hace muchos años atrás, cuando otras personas ni siquiera se molestaron en preguntarle si necesitaba ayuda.

Continúa leyendo: Se revela la fortuna multimillonaria de Keanu Reeves y en qué la gasta