The Mandalorian: Robert Rodríguez planeó una de las mejores escenas con figuras de acción y disfraces

Robert Rodriguez (Del Crepúsculo al Amanecer - 63%, Machete - 72%, La Ciudad Del Pecado - 78%), encargado de dirigir el episodio “The Tragedy”, de The Mandalorian - 91%, fue un reemplazo de último minuto, pero su trabajo fue muy del agrado de los fanáticos de Star Wars, quienes habían esperado por mucho tiempo el regreso de Boba Fett. En medio de disparos y golpes, Temuera Morrison hizo su regreso triunfal a la franquicia, y el proceso creativo fue revelado por Rodriguez en el reciente documental detrás de cámaras Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, donde dijo (vía Comic Book):

Terminé convirtiendo una escena de batalla de tres páginas en una escena de batalla de nueve minutos porque estaba tan emocionado de traer a Boba de regreso, que le dije a [Favreau]: 'He estado esperando ver esta versión de Boba Fett desde que era un niño. Boba tiene que ser diferente, no puede parecer un Mando más. Tiene que moverse de manera diferente; sentirse diferente; ocupar un espacio completamente diferente; y tener un peso y una seriedad para él que demuestra por qué es una leyenda’.

Para crear la épica escena ya mencionada, Rodríguez acudió al fanático que lleva dentro y realizó un animatic live-action, aprovechando los cascos de stormtroopers y de Boba Fett que tenía, más figuras de acción de Star Wars; con esos productos y la ayuda de sus hijos, el cineasta de ascendencia mexicana pudo presentar su visión a Jon Favreau y Dave Filoni, y este último le dijo que se trataba del animatic más cool de toda la historia. Pueden ver el video a continuación:

Robert Rodríguez diseñó el retorno de Boba Fett en #TheMandalorian 2x06 con figuras de acción y sus dos hijos vestidos con disfraces de Halloween...#BobaFett pic.twitter.com/aYZ4n1i42l — La Fragua De Beskar (@LBeskar) December 25, 2020

Para diferenciar a Boba Fett del protagonista, Din Djarin, el director se refirió a éste último como “un pistolero”, y al primero como “un bárbaro”. Para acentuar esto el personaje de Temuera Morrison le parte el cráneo a varios stormtroopers con un gaderffii, el arma de los moradores de las arenas.

Rodriguez, igual que millones de fanáticos, quedaron fascinados con el diseño de Boba Fett desde su primera aparición en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94%, pero su poco tiempo en pantalla no era suficiente para los fans. Por mucho tiempo apareció en cómics, pero poco después de que Disney adquirió Lucasfilm se anunció que todas las historias del Universo Expandido dejarían de ser canónicas, lo cual dejaba el camino libre para nuevas historias con Boba Fett como protagonista.

En 2018 se dio a conocer que se realizaría un largometraje del personaje, escrito y dirigido por James Mangold, pero poco después todos los spin-offs de Star Wars fueron cancelados por el fracaso en taquilla de Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%. Para nuestra buena suerte, Boba Fett ya está con nosotros otra vez, y lo veremos en un año en su propia serie spin-off The Book of Boba Fett.

Robert Rodriguez, además de haber trabajado en The Mandalorian, acaba de estrenar en Netflix su película We Can Be Heroes, sobre el secuestro de todos los superhéroes de la Tierra por parte de extraterrestres. Ante la desesperada situación los hijos de estos personajes deben salvar a sus padres y de paso al mundo entero.

Star Wars tiene 11 series en desarrollo y planea continuar con sus películas, aunque por el momento no se sabe mucho sobre éstas, ya es oficial que una estará a cargo de Patty Jenkins (Monster: Asesina en Serie - 82%, Mujer Maravilla - 92%) y llevará como título Star Wars: Rogue Squadron. Tras una trilogía de secuelas que dividió al fandom, debemos tener la esperanza de que la franquicia recuperará su luz luego del éxito sin precedentes de The Mandalorian.

Por ahora no hay fecha de estreno para la tercera temporada de The Mandalorian, pero ya fue confirmada y se espera que en el futuro conecte con las series Ahsoka y Rangers of the New Republic.