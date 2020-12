Robert Rodriguez dice que es posible que la secuela de Alita: Battle Angel llegue a Disney Plus

Los fans desean más que nadie una secuela de Battle Angel: La Última Guerrera - 55%, y si bien una nueva película ha permanecido como un simple rumor, el director Robert Rodriguez (Del Crepúsculo al Amanecer - 63%, Machete - 72%, La Ciudad Del Pecado - 78%) asegura que una segunda parte es posible gracias a la plataforma de Disney Plus. Te contamos todo lo que reveló el cineasta a continuación.

El año pasado se estrenó Alita: Battle Angel, adaptación cinematográfica del clásico manga cyberpunk de 1990, resultado de una asociación entre Robert Rodriguez y James Cameron (Terminator - 100%, Titanic - 88%, Avatar - 83%). A pesar de que se especulaba que la cinta sería el inicio de una enorme franquicia, la película tuvo un desempeño inferior en taquilla, así como comentarios mixtos y negativos de parte de la crítica. No obstante, el filme alcanzó rápidamente el estatus de clásico de culto en redes sociales, por lo que muchos fans han unido fuerzas para exigir una secuela usando el hashtag #AlitaSequel.

En una entrevista reciente con Forbes, Rodriguez insinuó que la franquicia de Alita podría encontrar un nuevo hogar en una plataforma de transmisión y calificó de “posible” le llegada de de Battle Angel 2 en Disney Plus (vía Movie Web):

Creo que todo es posible. Disney compró Fox, y tienen Disney +, así que vale la pena la conversación. Sé que a otras personas les encantaría ver otra [película], y a mí me encantaría hacer otra. En cuanto a dónde iría o cómo se haría, creo que el streaming ha abierto muchas oportunidades, como secuelas. Ya es un concepto pre-vendido, ya tiene una audiencia incorporada que quiere verlo, y luego se les entrega de una manera que es más fácil de consumir para ellos. Por lo tanto, no es una mala idea.

Alita: Battle Angel está ambientada en un futuro postapocalíptico donde la Tierra ha sido devastada por una guerra catastrófica. En esta nueva sociedad, un científico descubre un cyborg en el depósito de chatarra que alberga un cerebro humano vivo, por lo que decide colocar el órgano en un nuevo cuerpo metálico y llama a su creación Alita. Este ser híbrido se despierta sin recuerdos de su vida pasada y eventualmente se embarca en una búsqueda para recuperar sus memorias.

Recientemente Disney confirmó que Deadpool 3 ha recibido luz verde, lo que ha llenado de esperanzas a los fanáticos de Alita, quienes esperan que más películas que no sean PG13 sean desarrolladas. Sin embargo, uno de los protagonistas de Battle Angel, Christoph Waltz, insinuó que la razón por la que la secuela podría no hacerse es porque la franquicia no encaja con la compañía del ratón (vía Movie Web):

No he escuchado nada y estoy un poco decepcionado y sorprendido de no haber escuchado nada hasta ahora, porque sé que tiene seguidores. Sé que a la gente le gustó y a pesar de lo que otros dijeron, me encantó y me gustó trabajar en [Alita] y me gustó el resultado. Ya sabes, era Fox y Fox ya no existe. Ahora es Disney. Tal vez no encaja en la Disneyficación, pero no tengo ni idea. No tengo idea. Tal vez estén trabajando en algo y yo no sería la primera persona en escuchar, pero mientras tanto, no he escuchado nada.

Disney Plus ya es el hogar de las próximas producciones de Star Wars y el Universo Cinematográfico de Marvel, así que no sería ninguna sorpresa que el servicio de streaming decidiera apostar por una franquicia de ciencia ficción para un público más adulto. Mientras nada se confirme, es un hecho que los fans de Alita continuarán presionando en redes sociales tal como en algún momento lo hicieron los seguidores del Snyder Cut.

