The Mandalorian: Los fans reaccionan al último episodio de la segunda temporada

Todo lo bueno tiene que terminar e incluso la segunda temporada de The Mandalorian - 91% ya estrenó su esperado episodio final. La nueva entrega de la primera serie live-action de Star Wars tiene a los fans muy satisfechos, y sólo es cuestión de tiempo para que la tercera temporada llegue con más sorpresas para la audiencia de Disney Plus. ¿No has visto el nuevo capítulo? ¡No te preocupes! En esta nota te compartimos algunas de las reacciones del fandom 100% libres de spoilers.

El año pasado The Mandalorian - 90% se encargó de inaugurar majestuosamente la plataforma de Disney Plus. La producción se convirtió en la prueba fehaciente de que Lucasfilm puede redimirse tras la cuestionable trilogía secuela concluida con Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. Durante la segunda temporada del show creado por Jon Favreau, seguimos a Din Djarin (Pedro Pascal) en su viaje para poner a The Child/Grogu en manos de un Jedi que pudiera entrenar al pequeño sensible a la Fuerza.

Las nuevas aventuras por la galaxia llevaron al público a reencontrarse con personajes icónicos de la franquicia. Nos referimos por supuesto a las esperadas versiones live-action de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) y Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), además del gran regreso de Boba Fett (Temuera Morrison).

El gran final de temporada de The Mandalorian nos preparó con la siguiente premisa: Moff Gideon ha capturado a Grogu y ahora cuenta con su propio Darksaber y una línea completa de Dark Troopers de élite a su disposición (además de los recursos imperiales habituales). Pero Mando no se queda atrás, dado que ha formado un equipo de guerreros que lo respaldan (Cara Dune, Boba Fett y Fennec Shand). El equipo de Din sabe dónde se esconde Moff Gideon, así que la misión consiste en ir y enfrentarlo.

Si ya viste "Episodio 16: El Rescate", sabrás que la enorme tensión de la trama se rompe con una gran sorpresa. El final de la segunda temporada de The Mandalorian es exactamente lo que los fans esperaban (con un conmovedor giro que te hará sacar tu caja de pañuelos), por lo que no es ninguna sorpresa que a tempranas horas del día ya están inundando las redes sociales con sus reacciones sobre el show de Star Wars:

El episodio final de The Mandalorian realmente me recordó lo mucho que amaba Star Wars cuando era niño, me hizo retroceder. ¡Es la primera vez que sucede en mucho tiempo con esa franquicia! ¡De verdad lloré un poco! Bien hecho Jon Favreau.

Mandalorian final episode really reminded me of how much I loved Star Wars as a kid, it really took me back. First time it’s happened in a while with that franchise! Genuinely teared up a little bit! Well done @Jon_Favreau @dave_filoni 👏🏻 #StarWars #TheMandalorian pic.twitter.com/4in4ZuHuOw — Sam (@Sam_JRM) December 18, 2020

ESE EPISODIO FINAL FUE EL MEJOR DE TODA LA SERIE, ¡entregó todo lo que esperaba! y esa escena post-créditos me da importantes flashbacks.

BRUH THAT FINAL EPISODE WAS THE BEST OF THE ENTIRE SERIES, It delivered everything I hoped for! and that credit scene give me serious flashbacks 👏👏#TheMandalorian pic.twitter.com/mjt94a7Adz — Erick Santiago (@eros_santiago) December 18, 2020

EL ASCENSO DE SKYWALKER mató mi amor por Star Wars. El episodio final de The Mandalorian lo resucitó.

RISE OF SKYWALKER killed my love of STAR WARS — the final episode of #TheMandalorian resurrected it. pic.twitter.com/hNTVneUoOs — Dante A. Ciampaglia (@etnadac) December 18, 2020

Un trabajo con amor y respeto para los fans de Star Wars. Gracias Jon Favreau y Dave Filoni, el episodio final de la temporada 2 de The Mandalorian es el más épico de toda la serie. Qué maravilla, qué obra maestra, qué majestuoso y fenomenal tributo a los fans hemos visto. GRACIAS.

A job with love and respect to #StarWars fans Thank you #JonFavreau and #DaveFiloni the final episode of season 2 of #theMandalorian is the most epic of the entire series What a wonder what a masterpiece that majestic and phenomenal tribute to the fans we have just seen ❤

THANK pic.twitter.com/Snq5LQ39rM — 🐍VIRGILIO H RAMOS🐍 (@VIRGILIO1702) December 18, 2020

¡Qué episodio final tan asombroso de The Mandalorian! Todos los productores y creadores deberían estar muy orgullosos de lo que han creado trayendo de vuelta personajes muy queridos y creando nuevos para que los amemos. Tengo el mayor respeto por todos ellos.

What an amazing final episode of @themandalorian. All the producers and creators should be so proud of what they have created bringing back much loved characters and creating new ones for us to love. I have the utmost respect for them all. #Mandalorian #starwars — niamh🙌🏻✌️️ (@niamh_manson96) December 18, 2020

Yo recogiendo todos mis pedazitos de corazón tras ver el final #TheMandalorian

QUE CAPITULO! creo que voy a llorar por todo un año completo, nunca voy a superar este capítulo, chao.💔 pic.twitter.com/WRcvdi0ayw — UnBrillodeAzucarAnon (@BrillitoAnonimo) December 18, 2020

Todos viendo el último episodio de la segunda temporada de #TheMandalorian pic.twitter.com/j5oZ7qXLdq — ‎ JΛY 🎄❄️☃️ (@jay__1940) December 18, 2020

Quien me mandó a encariñarme tanto con esta serie #TheMandalorian pic.twitter.com/tbgwBsBZI6 — Sebas Vargas (@SebVm12) December 18, 2020

El Season Finale de #TheMandalorian es todo lo que siempre quise de @starwars. El capítulo es increíble, desde lo visual hasta lo narrativo y tiene la sorpresa perfecta como condimento final. No se pierdan la escena post-creditos. pic.twitter.com/aGtpnCEUhl — Tomles (@Tomles) December 18, 2020

Desafortunadamente no tendremos más The Mandalorian - 91% hasta el próximo año, pero si te quedaste a ver la escena post-créditos del último episodio de la segunda temporada y has estado pendiente de los anuncios más recientes de Lucasfilm, sabrás que el universo de Star Wars seguirá expandiéndose con nuevas producciones para Disney Plus y más películas. ¡Estamos muy emocionados por lo que viene en camino!

