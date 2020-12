Tron: El Legado cumple 10 años hoy y los fans celebran en redes sociales

Existen muchas películas que logran quedarse con los espectadores durante un largo tiempo, rompiendo las barrera del tiempo hasta puntos que no se creían posibles. En este contexto, Tron: El Legado - 51%, producida por Disney, es uno de esos ejemplos de cintas que a pesar de los años son recordadas por el público. Este 2020 cumple una década desde su estreno en salas y el fandom celebras el aniversario a través de las redes sociales con algunas publicaciones de fiesta. El Legado es una secuela de TRON - 70%, innovadora cinta 1982 que se convirtió en un clásico de la ciencia ficción gracias a los notables efectos visuales.

Tron: El Legado se enfoca en el hijo de un diseñador de mundos virtuales, quien va en busca de su padre y termina dentro del mundo digital que creó. Ahí encuentra a la invención corrupta de su padre y un aliado único que nació dentro del mundo digital. Con US$ 170 millones de presupuesto, El Legado reunió US$ 400 millones a nivel global; la producción involucró a Daft Punk, el famoso dúo francés de música electrónica que contribuyó con una banda sonora memorable y que mejoró la experiencia en general. Por supuesto que Disney se lució con esta secuela y sus fans la recuerdan a una década.

Tron: El Legado fue dirigida por Joseph Kosinski y su desarollo requirió de una gran compromiso por parte del staff. Fueron convocados numerosos arquitectos, ilustradores, diseñadores gráficos y hasta ingenieros industriales para dar sentido al fascinante mundo digital. El estilo de los trajes, los vehículos y la ciudad, minimalistas y repletos de luces, le concedieron una distinción única que al día de hoy todavía hace lucir a la película moderna y emocionante. El Legado es una gran contribución a la ciencia ficción que, aunque no recibió buenas críticas en su momento, el diseño de producción es lo suficientemente atractivo como para no dejarla pasar.

Además de la celebración por los diez años de Tron: El Legado, los fans han estado muy satisfechos en los últimos meses gracias a la confirmación de Tron 3, película que fue revelada por el ejecutivo Mitchell Leib durante el podcast Light the Fuse a principios de julio, incluso mencionó que el regreso de Daft Punk para componer la banda sonora es una amplia posibilidad. De acuerdo con Leib, la empresa del ratón ya tiene un guión en sus manos pero hasta el momento se desconoce el punto exacto del desarrollo de la película. La tercera entrega será dirigida por Garth Davis y al parecer tendrá como estrella principal a Jared Leto. Hasta ahora no se ha revelado fecha de estreno alguna.

¿Eres un gran fan de Tron: El Legado? Si es así entonces imaginamos que ya te uniste a las celebraciones que están teniendo lugar en Twitter. A continuación te presentamos algunas de las publicaciones más entusiastas que recuerdan los diez años de esta película.

Felices 10 años para #TronLegacy. Sé que la respuesta es mixta, pero personalmente me encanta porque me presentó al maravilloso fandom y la historia de Grid. Es una de mis películas favoritas. La parte loca es que no soy muy aficionado a las computadoras, pero me encanta el héroe de la historia.

Happy 10 years to #TronLegacy I know the response is mixed but I personally💙 it b/c it introduced to me to wonderful fandom & the story of the Grid. It’s one of my fave movies. Crazy part is I’m not much of computer person but I 💙 the hero aspect of the story. #Tron #tronlives pic.twitter.com/oOGm1pKf5E — Amy D. (@amyd2416) December 17, 2020

Feliz décimo aniversario de una de las mejores películas de la década de 2010.

Happy 10th #anniversary to one of the best films of the 2010s.🥳🙌🏻🥂🍾🎇🎆🎈🎊🎉🏍#TronLegacy pic.twitter.com/JfDic474g6 — Julian Worthington (@Jul_Worthington) December 17, 2020

#TronLegacy cumple hoy 10 años. En mi opinión, una de las mejores secuelas de películas de todos los tiempos, pero se siente incompleta sin una tercera película final.

#TronLegacy turns 10 years old today. IMO one of the greatest movie sequels of all time, but feels incomplete without a third final film. pic.twitter.com/4w3dtjxINi — Jacob Olson (@j01son) December 17, 2020

#TronLegacy era una película tan subestimada.

#TronLegacy was such an underrated movie man. — Frantz Louisme🇭🇹 (@JR_5384) December 17, 2020

¡¿Quién va a celebrar la festividad nacional que es el décimo aniversario de Tron Legacy (¡¡¡eso es, el décimo !!!) esta semana?!?!

Who’s gonna be celebrating the national Holiday that is Tron Legacy’s 10th (that’s right 10th!!!) anniversary this week?!?! pic.twitter.com/1JaAEvydXT — 🦠Jordan Yogurt (@jordan_yogurt) December 15, 2020

Hasta el día de hoy no entiendo el odio que Tron: Legacy tiene

To this day I don't understand the hate Tron: Legacy got pic.twitter.com/bHfGmkIPnF — Bolverk (Christmas Arc)🎄 (@Bolverk15) December 11, 2020

Hace 10 años...

¡Feliz décimo aniversario de #TronLegacy! Una de las películas más geniales, visualmente llamativas y atractivas que he visto en mi vida. Desde que la vi hace 10 años, no ha pasado un día en el que no me haya inspirado. ¡Gracias a todos los involucrados en la creación de El Legado!

Happy 10th Anniversary to #TronLegacy! One of the absolute coolest, visually arresting, & engaging movies I’ve ever seen. Since I saw it 10 years ago today there hasn’t been a day that’s gone by that I haven’t been inspired by it. Thank you everyone involved in creating Legacy! pic.twitter.com/3n844CVyXR — TRON (@TRON_Lives) December 17, 2020

Hace 10 años, se estrenó mi película favorita de mi adolescencia. Fue la historia, los efectos especiales y la música. Me gustaría agradecer al elenco y al equipo de #TronLegacy por hacerlo posible. Fin de la línea

10 years ago, my favourite movie of my teenage years was released.



It was the story, the special effects and the music.



I'd like to thank the cast and crew of #TronLegacy for making it possible



End of line#TronLives pic.twitter.com/8fJwUrHuo4 — Jack Dunne/MoonMaker (@Realjackdunne) December 15, 2020

