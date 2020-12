Rumor: Los X-Men de Fox podrían aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue tomando forma para los próximos años y tal parece que sus planes son gigantescos. Una de las películas que llegará para volver completamente locos a los fanáticos es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%. Por supuesto que veremos regresará Benedict Cumberbatch en el papel principal, sin embargo, el estudio podría tener en mente a algunos personajes muy espciales para incorporarse a la aventura. Nueva información señala que los populares X-Men de Fox podrían aparecer en la continuación. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Los fanáticos de Marvel Studios sí que se mueren por observar la llegada de los X-Men al universo de superhéroes. Disney adquirió Fox el año pasado y con ello fue capaz de recuperar los derechos cinematográficos de estos personajes. Ahora que se encuentran a su alcance tan solo es cuestión de tiempo para que los ejecutivos decidan introducirlos en la gran aventura. Durante un tiempo los seguidores se han preguntado de qué manera los presentará Kevin Feige en su universo cinematográfico o qué actores se encargarán de interpretar a las nuevas versiones luego del colosal trabajo hecho por las estrellas de Fox.

De acuerdo con las fuentes de Geekosity, Feige está planeando expandir el multiverso hasta regiones que no creíamos posibles, incluso rompiendo la frontera de las empresa y llegando más lejos que el esperadísimo Spider-verse. El medio informativo señala que para Doctor Strange 2 podríamos tener cameos de los actores que por años fueron los X-Men en los estudios de Fox, sin embargo, no tiene la certeza de que las estrellas ya hayan aceptado el trabajo o de que las negociaciones hayan empezado. La nueva película de Doctor Strange lleva la palabra multiverso en su título, por lo que podemos esperar cualquier aventura radical en su guión.

El multiverso está a punto de hacer su aparición oficial en los productos de Marvel Studios y es probable que con él lleguen algunos rostros nuevos, otras dimensiones exigen otras caras conocidas. El otro gran título que hace referencia a los encuentro de personajes provenientes de otras dimensiones es Spider-Man 3, pues en las últimas semanas mucho se ha comentado sobre el regreso de actores que en años anteriores interpretaron al Hombre Araña y que están a punto de volver para hacer compañía al Peter Parker de Tom Holland. Kevin Feige quiere dejar muy atrás al DCEU y sus aspiraciones de multiverso reveladas en Crisis on Infinite Earths.

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel comenzarán 2021, por supuesto que la empresa no lo pensó de esta manera, tuvo que someterse a los requerimientos de la pandemia por coronavirus que ha azotado al mundo en los últimos meses. La industria de cine en Hollywood se ha visto trastocada por las recientes circunstancias y está buscando formas para sacar adelante los proyectos. Para el MCU, la primera película de la lista es Black Widow, con un lanzamiento programado para el 7 de mayo de 2021; esperamos que para esas fechas las visitas alucinas resulten mucho más seguras y la fase 4 puede desarrollarse sin problema alguno en salas.

Aunque todas las películas de Marvel Studios sufrieron otro retraso, WandaVision tendrá la fortuna de llegar a Disney Plus el 16 de enero de 2021, convirtiéndose en el el siguiente producto formal de la empresa. Al ser su hogar una plataforma de streaming, por lo que no tenemos duda alguna de que se convertirá en un éxito. Los detalles del argumento son escasos pero tal vez estemos a punto de ver una adaptación de House of M, el popular cómic de Marvel en el que la Bruja Escarlata sufre un crisis nerviosa y crea un universo completo para habitarlo ella sola y resistir el dolor de la pérdida. Tal vez la muerte de Visión es lo que terminará impulsando a Wanda a cometer un acto desesperado.

