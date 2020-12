Eternals: Edgar Wright apoya los estrenos en cines solo para poder apreciar los bíceps de Kumail Nanjiani

En estos momentos la industria del entretenimiento está experimentando un acelerado traslado a los servicios de streaming. Con la reciente polémica de Warner Bros. y HBO Max, muchos miembros de Hollywood están externando su postura ante una situación que podría acabar con los cines definitivamente. Fiel a su estilo, el director Edgar Wright aseguró que apoyará la experiencia cinematográfica en la pantalla grande sólo para ver el cuerpo trabajado de Kumail Nanjiani en Eternals de Marvel Studios. ¿Qué les parece?

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Precisamente durante el Día del Inversor de Disney, la compañía del ratón realizó algunos anuncios sobre asombrosas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel que vienen en camino. La lista incluye varias series de nuevos personajes que harán su debut en la franquicia a través de la plataforma de Disney Plus, lo que confirma que la empresa planea darle prioridad a su servicio de streaming y continuar replicando éxitos como The Mandalorian - 91% y el lanzamiento en medio de la pandemia de Mulan - 83%.

Warner Bros. puso a la industria de cabeza cuando anunció que todas sus películas del próximo año se estrenarán simultáneamente en cines y en HBO Max. Esto provocó el descontento de algunas figuras de Hollywood como Christopher Nolan y Denis Villeneuve, quien en 2021 lanzará su nueva película Dune. Mientras algunos están emitiendo comentarios bastante serios sobre el tema, el director detrás de Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82% compartió en Twitter su postura ante esta situación. De acuerdo con Edgar Wright, es necesario preservar la experiencia cinematográfica para poder apreciar de la mejor manera los bíceps de Kumailn Nanjiani en Eternals:

We must preserve the big screen experience. For one thing we need ‘The Eternals’ to premiere at the cinema to fully appreciate the wonder of @kumailn new biceps.