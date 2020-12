Star Wars: Patty Jenkins estaría buscando que Gal Gadot y Chris Pine sean los protagonistas de su película

¡Agárrate de tu asiento porque esta noticia te hará vibrar! Un nuevo reporte del experto en cine y cultura pop, Daniel Richtman, asegura que la directora Patty Jenkins quiere que Gal Gadot y Chris Pine sean los protagonistas en su próxima película de Star Wars. El equipo ha trabajado en el pasado en cintas como Mujer Maravilla - 92% y Wonder Woman 1984, filme que está por llegar a cines en unos cuantos días, por lo que este rumor tiene bastante sentido luego del anuncio de que la cineasta se une al mundo de la Guerra de las Galaxias.

Hoy más que nunca, la franquicia de Star Wars necesita desesperadamente renovarse y mirar hacia otros horizontes. Si bien todos amamos a los personajes clásicos de la saga, desastres como Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% y las controvertidas Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, han dividido la opinión del público que parece más interesado por nuevas historias como la de The Mandalorian - 91%.

El pasado Día del Inversor 2020, Disney confirmó varios jugosos proyectos que vienen en camino y que darán un total y necesario refrescamiento al universo de Star Wars. Precisamente uno de ellos es la película de Patty Jenkins, Star Wars: Rogue Squadron, historia que se enfocará en los pilotos de la Rebelión. El filme llegará a cines en diciembre de 2023, y no sólo es importante porque será la primera producción cinematográfica de la saga dirigida por una mujer, también será la primera cinta en estrenarse tras la llegada de El Ascenso de Skywalker el año pasado.

Jenkins ha prometido que su película de Star Wars será una de las mejores cintas sobre pilotos de la historia, y esto se debe en parte a que su padre se dedicó a esta misma profesión. Además, la directora detrás de Mujer Maravilla se ha confesado una apasionada de la Guerra de las Galaxias, así que podemos esperar una producción de muy alta calidad y con mucho corazón. Tal como mencionamos previamente, el informante Daniel Richtman afirma que la cineasta quiere que Gal Gadot y Chris Pine se unan al elenco principal de Rogue Squadron.

Este rumor tiene bastante sentido y no nos sorprendería que en poco tiempo se confirmara oficialmente. Así como Martin Scorsese tiene a su Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, o Tim Burton a Johnny Depp, Patty Jenkins y Gal Gadot ha consolidado una gran relación como directora y protagonista que se ha reflejado en una de las franquicias más exitosas del DCEU: Wonder Woman. Por otro lado, la dupla está desarrollando una nueva película sobre la historia de Cleopatra, así que es un hecho que su trabajo juntas en Hollywood va para largo.

Lucasfilm no proporcionó más detalles sobre la próxima película de Star Wars: Rogue Squadron, pero sí se reveló que la historia será completamente nueva y no será algo ya visto por los fans en el clásico videojuego del mismo nombre. A estas alturas el fandom está esperando algo tan completo, innovador e impactante Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, así que el estudio tendrá que poner manos a la obra para redimirse y alcanzar nuevos éxitos mundiales.

Sin duda el universo de la Guerra de las Galaxias le daría una gran bienvenida a Gal Gadot y Chris Pine. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus actuaciones en Wonder Woman 1984, cinta que se estrenará el próximo 17 de diciembre en México. ¿Ya tienes lista tu entrada para el cine? ¡No te puedes perder esta nueva aventura de la Mujer Maravilla!

