Sony estaría planeando una película clasificación R de Carnage

¡Buenas noticias fans de los cómics! Un nuevo reporte revela que Sony Pictures tiene planes de seguir explotando el universo de personajes de Marvel y el próximo en la lista podría ser Carnage. El villano debutó en Venom - 35% y estamos muy cerca de verlo enfrentarse al simbionte en Venom: Let There Be Carnage, pero de acuerdo con este informe de Geekosity, el estudio también estaría considerando realizar una película gore de clasificación R sobre el personaje. Continúa leyendo para enterarte de todos los detalles.

Carnage debutó en los cómics de Marvel en el año de 1992, y desde entonces, se ha convertido en uno de los supervillanos más peligrosos y mortales de la casa editorial. Sin duda, no podíamos esperar algo diferente de la unión de un simbionte alienígena y el asesino en serie Cletus Kasay (Woody Harrelson), a quien ya conocimos en la muy aclamada pero sí exitosa en taquilla, Venom. Quizás el filme no nos proporcionó una impresión lo suficientemente feroz del personaje, pero se prevé que Let There Be Carnage presente una verdadera carnicería.

Lo mejor es que es muy probable que no tengamos que conformarnos con una simple película, ya que de acuerdo con un nuevo reporte de Geekosity, Sony Pictures está considerando realizar una cinta gore de Carnage que afortunadamente sería lanzada bajo la clasificación R. Definitivamente, una apuesta astuta tras el descomunal éxito de Guasón - 91% en 2019.

Sony continúa expandiendo su Spider-Verse y, de acuerdo con este informe, el plan del estudio es que sus películas de superhéroes existan dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, sin afectar la continuidad de las producciones de Kevin Feige. Todo indica que Carnage no será eliminado en Venom 2, lo que provocará que eventualmente se enrede en una pandilla sobrenatural de chicos malos que los fans de los cómics deben recordar muy bien: Midnight Sons.

Antes de eso, el estudio está considerando realizar una cinta en solitario del personaje interpretado por Woody Harrelson. A sus 59 años sabemos que el actor no es para nada ajeno al cine vanguardista, y sus papeles en cintas como Asesinos por Naturaleza - 46% y Tierra de Zombies - 90%, lo han convertido en uno de los favoritos de los fans. Por otro lado, Carnage tiene un inmenso potencial comercial, dado que ofrece al público un horror sangriento que la audiencia adulta agradecerá.

En una entrevista reciente con la revista Empire, Harrelson aseguró que no puede revelar mucho en este momento ya que no ha visto el resultado final, pero adelantó que la Let There Be Carnage será todo lo que los fans de Venom han estado esperando desde su exitoso estreno en 2018 (vía Cinema Blend):

Será mejor que no hable de detalles. Estoy feliz de poder hacerlo. Ojalá pudiera decir que lo he visto y sé que es genial, pero tengo muchas esperanzas de que sea genial.

Sin duda el rumor sobre la cinta de Carnage tiene sentido justo ahora que se ha confirmado que el Spider-Verse está a la vuelta de la esquina. La próxima cinta del Hombre Araña traerá de vuelta de varios de los personajes más queridos de la franquicia arácnida, y es cuestión de tiempo para que las predicciones de Kevin Feige se vuelvan realidad y Tom Holland comience a saltar de un universo cinematográfico a otro.

Mientras tanto, parece ser que la apuesta de Sony Pictures son las cintas sobre los personajes de moral más dudosa como Venom, Carnage y próximamente Morbius. Sin duda ya estamos ansiosos por ver a estos supervillanos en la pantalla grande, y eventualmente, causarle problemas a Spidey en el Universo Cinematográfico de Marvel.

