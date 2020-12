Black Panther II: Luego del tuit antivacunas de Letitia Wright, usuarios de redes sociales piden su salida del MCU

Si bien el personaje de Shuri es uno de los más inteligentes de Marvel, pues es considerada una mente brillante con habilidades para la tecnología, la actriz Letitia Wright (Death on the Nile, Avengers: Endgame - 95%, Pantera Negra - 90%), quien le da vida a la princesa de Wakanda en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha demostrado que no es tan cercana a la ciencia como lo es la hermana del rey T'Challa y, recientemente, ha quedo muy mal al compartir, en su cuenta de Twitter, un video antivacunas, justo cuando la etapa de vacunación para combatir el COVID-19 ha comenzado en algunas partes del mundo.

A partir de lo anterior, varios usuarios de Twitter han comenzado a pedir la salida de la actriz, pues mencionan que todos los fanáticos de Marvel y sus historias merecen una Shuri mejor y más congruente con el personaje (vía Newsweek). Si bien hace unos días se dio a conocer que, probablemente, Wright fue duramente reprendida por Marvel Studios, para los fans una llamada de atención no es suficiente y tiene que salir de la franquicia.

La situación con la actriz se dio de la siguiente manera: en un momento en el que la conversación sobre las vacunas para COVID-19 está a flor de piel y, de hecho, algunas partes del mundo como Reino Unido ya han comenzado a vacunar a su población, Wright compartió en su cuenta de Twitter un video del canal de YouTube On The Table, mismo que presenta las opiniones de Tomi Arayomi, líder senior de la iglesia Light London.

En sus comentarios, el religioso no solo cuestiona la legitimidad de la vacuna contra el COVID-19, también acusa a China de difundir el virus, se muestra escéptico ante el cambio climático y emite graves comentarios transfóbicos. De hecho, Arayomi dijo que si bien no entiende cómo funcionan las vacunas, siempre ha sido escéptico con ellas.

Wright compartió el video y lo acompañó con el emoji de las manos en oración que se usa típicamente para denotar elogios. Por si fuera poco, en tuits posteriores, la joven actriz defendió el video y alegó que ya no se tolera nada. A partir de esto, una gran cantidad de fanáticos se manifestaron en redes sociales para exigir su salida del MCU.

Algunos usuarios incluso se compadecieron del cineasta Ryan Coogler (Creed: Corazón de Campeón - 94%, Fruitvale Station - 94%), quien después del fallecimiento del actor principal Chadwick Boseman (5 Sangres - 100%, 42 - 79%) tuvo que repensar la historia de Black Panther II y, seguramente, si Wright sale tendría que volver a hacerlo. A continuación presentamos algunos de los mensajes que piden la salida de la actriz e incluso dan posibles nombres para sustituirla.

esta no es el shuri que merecemos.

Ryan Coogler reescribe el guión de Black Panther por tercera vez por Letitia Wright.

Como sea, michaela coel para shuri.

En "Black Panther", Letitia Wright interpreta a una científica extremadamente inteligente. Esto muestra lo buena actriz que es, porque en realidad, no cree en la ciencia en absoluto y es transfóbica.

Si Marvel va a cambiar a Shuri, ¿podemos conseguir a Kiki Layne? Solo salte el tiempo, ¿qué, 5 años? Kiki tiene literalmente 29 años en unos 3 días, se puede hacer.

Cambien a Shuri. Hay muchas actrices negras que pueden hacer justicia a ese papel.

