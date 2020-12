Anya Taylor-Joy protagonizará adaptación de Nabokov dirigida por el creador de Gambito de Dama

Durante las últimas semanas todo mundo vio o escuchó hablar sobre Gambito de Dama - 93%, la serie de Netflix protagonizada por Anya Taylor-Joy que rápidamente se posicionó en los primeros lugares del top mundial gracias a sus muchas virtudes. Scott Frank, el creador del producto, estuvo presente recientemente en el podcast de Watch para hablar sobre el futuro de su carrera; el cineasta tiene la intención de regresar con una nueva adaptación de una obra literaria conocida, Risa en la Oscuridad de Vladimir Nabokov , y tiene toda la intención de contar con Anya para uno de los papeles estelares. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Gambito de Dama narra la historia de Beth Harmon, una huérfana con un don para el ajedrez lucha contra las adicciones mientras intenta convertirse en la mejor jugadora del mundo. Esta basada en la novela homónima de Walter Tevis publicada en 1983 y al día de hoy considerada lectura de culto. Anya Taylor-Joy se sumerge en un personaje que no se relaciona con sus trabajos previos y que saca adelante como el gran talento juvenil que es. The Queen's Gambit ya es considerada una de las mejores series de Netflix en 2020, destacando por sus actuaciones, la historia de superación y un montaje que no todos los días se observa entre las producciones de relleno en el catálogo.

Algunas semanas atrás, Netflix reportó que Gambito de Dama se había convertido en la serie de Netflix más vista, con un total de 62 millones de reproducciones a nivel mundial en tan solo 28 días. Ante el grandioso éxito de este título, por supuesto que la industria del entretenimiento quiere mantener a Scott en su filas y él mismo buscará aprovechar su triunfo reciente para continuar adelante con el siguiente proyecto. Netflix padece de mucho contenido basura en su catálogo, sin embargo, The Queen's Gambit destaca como un producto hecho con afecto y talento, adaptación del libro homónimo publicado por Walter Tevis en 1983.

Risa en la Oscuridad de Nabokov nos presenta la historia de Albert Albinus, un crítico de arte de mediana edad casado, y Margot Peters, una aspirante a actriz de 17 años con la que está obsesionado. Después de que la esposa de Albert se entera de su aventura y se muda, Margot recluta a su ex amante Axel Rex para que la ayude financiera (y psicológicamente) a desangrar a Albert. El libro se publicó en 1932 y, al igual que Lolita o El Hechicero, es uno de los más populares del escritor ruso. Ahora Scott Frank lo tiene en la mira con el papel de Margot para Anya y tal parece que podría ser tan grandioso (o más) que su Gambito de Dama. Aquí sus palabras para el podcast:

El proyecto será una carta de amor para el cine. Lo voy a hacer como una película noir y una película dentro de una película, y será un thriller realmente desagradable y maravilloso.

Anya Taylor-Joy sigue disfrutando de las miles traídas por Gambito de Dama en las semanas reciente. La joven actriz continúa siendo uno de los talentos más prominentes de los últimos años; es la única de su familia que se dedica a ala actuación pero vaya que ha logrado abrirse un buen camino en la industria, ahora los proyectos caen en sus manos y todo el mundo la adora.

La siguiente película de Anya Taylor-Joy es la precuela de Imperator Furiosa, proyecto en el que tomará el rol principal. Durante un largo tiempo se ha esperado esta aventura del implacable personaje, y muy pronto lo veremos con Joy como el gran talento estelar. Por el momento no se ha anunciado alguna fecha de estreno pero tal vez veamos algo a finales de 2021

