Fanaticos crean el hashtag #FixMsMarvel como repudio a la elección del reparto

Las redes sociales pueden ser las mejores aliadas de una serie o producción cinematográfica y elevar su popularidad y alcance, mientras que por otra parte pueden convertirse en el epicentro de criticas. Y esto es lo que está sucediendo con la todavía no estrenada serie Ms. Marvel, que está recibiendo la furia de los fans por la posible elección de actores para los personajes principales. El descontento ha escalado tanto que los usuarios ya han creado el hashtag #FixMsMarvel lo que podría ser traducido como ‘Arreglen Miss Marvel'.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Uno de los puntos a favor que tiene Disney Plus es el contenido original de todas las franquicias que tiene en su poder. Tan sólo el próximo mes comenzará la primera temporada de la serie WandaVision, la cual servirá como parteaguas para que otras producciones que siguen en el tintero puedan llegar. De entre esta larga lista de shows que se tienen planeados está Ms. Marvel. Hace no mucho se confirmó que la actriz Iman Vellani interpretará al personaje principal. La elección causó mucho reacciones positivas ya que la etnia de Vellani encaja perfecto con la de Kamala Khan.

Pero esta alegría y elogios se han venido abajo ahora que han comenzado los rumores de nuevas adiciones al elenco. Según las últimas noticias del programa que se está filmando en Atlanta, el elenco incluye a varios actores que los fanáticos no consideran “aptos” por su contexto personal, social, político y hasta religioso. El primero de ellos es Andrew Brodeur a quien no quieren dentro de la producción de Marvel Studios ya que se sabe que enfrenta varios cargos por discriminación de género.

Las siguientes actrices están en la mira por su religión y etnia. Yasmeen Fletcher y Zenobia Shroff darán vida a la mejor amiga y madre de Kamala respectivamente. Como ya mencionamos, Ms. Marvel es una superheroína con una ascendencia y contexto cultural musulmán, y estas dos actrices no cumplen con esas características, así que lo que la compañía ganó en simpatía al escoger a su actriz protagonista lo perdió con la elección de sus elementos para los roles secundarios.

Te recomendamos leer: Robert Downey Jr. y Don Cheadle homenajearon a Chadwick Boseman en los MTV Movies Awards 2020

Otra controversia es que el actor de The Walking Dead - 82% Matt Lintz, quien parece que interpretará al amigo de Kamala, Bruno Carelli, está acusado de ser un partidario de Donald Trump. Ante estas acusaciones el actor ha emitido un comunicado en redes sociales en el que niega este señalamiento y habla de sus afinidades políticas:

Después de esto su nombre ha ido desapareciendo del hashtag #FixMisMarvel. Por otra parte, la cuenta creada por fanáticos llamada Ms. Marvel News anunció que ya no apoyaría el lanzamiento del programa debido a los problemas con el elenco antes mencionados.

In light of the recent controversies in casting choices, we at Ms. Marvel News would like to say that we are not associated with the Ms. Marvel streaming show, and we do not condone them. #FixMsMarvel