Piden revalorar Titanes del Pacífico como una de las mejores películas de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro es uno de los directores más reconocidos de la actualidad y un motivo de orgullo para México; su triunfo en los Oscars en 2018 es una prueba del gran aprecio que Hollywood y la crítica también tiene por él. Sin embargo, entre su filmografía hay una joya infravalorada, tal vez por la incomprensión o el esnobismo, pero sin duda una de sus mejores películas, Titanes del Pacífico - 71%.

Luego de trabajar dos años en El Hobbit: Un viaje inesperado - 64%, Del Toro se vio en la necesidad de abandonar el proyecto porque la producción se estaba retrasando demasiado; después se canceló su adaptación de En Las Montañas de la Locura, de H.P. Lovecraft , y finalmente en 2013 pudo lanzar su primer largometraje desde Hellboy II: El Ejército Dorado - 86%. Titanes del Pacífico llegó en el verano y tuvo un éxito moderado en Estados Unidos, pero aquellos que la disfrutaron como niños no han olvidado la impresión que dejó en ellos.

En un reciente artículo publicado en Collider, el crítico y periodista Rafael Motamayor defendió el valor de la película de Del Toro, a la cual califica como una de las más infravaloradas de su filmografía, a pesar de tratarse de un espectáculo “colorido, rugiente y palpitante” que no ha sido igualado en todos estos años.





Motamayor explica que, si bien se trata de una historia simple, Titanes del Pacífico está cuidada hasta el más mínimo detalle gracias a la pasión que puso Del Toro en ella. Uno de los puntos más interesantes del artículo es cuando menciona que la relación entre los protagonistas Raleigh Becket (Charlie Hunnam) y Mako Mori (Rinko Kikuchi) no es romántica, aunque es presentada como si lo fuera, y luego elogia a Mako como un grandioso personaje femenino que precedió a los de Mad Max: Furia En El Camino - 97% y Mujer Maravilla - 92%:

El crítico dice que Titanes del Pacífico también trata sobre la empatía y el altruismo, pero debido a que su narrativa es más cercana al anime y va dirigida al niño que muchos llevamos dentro, es menospreciada al compararla con las propuestas más adultas de Del Toro como El Espinazo del Diablo - 92%, El Laberinto del Fauno - 95% o La Forma Del Agua - 92%:

Finalmente, el artículo de Motamayor exalta los diseños de los robots y de los kaijus, el tipo de monstruo “del que hasta Godzilla saldría huyendo”, y dice que Titanes del Pacífico es capaz de llevarnos de regreso a la época en que disfrutábamos de las caricaturas los sábados por la mañana.

Por su parte, Del Toro compartió en Twitter el artículo de Collider y anunció que Titanes del Pacífico tendrá un reestreno en IMAX y en 3D:

In its anniversary I plan to do a weekend of 3-D Imax screenings- If you havent seen it like that, you have not seen it at all! https://t.co/siAWTOJxxG