Letitia Wright comparte video anti-vacunas y transfóbico

Después de un oscuro año que dejó severas secuelas económicas en todos los sectores, incluida la industria cinematográfica y del entretenimiento, una luz de esperanza se irradia por todo el mundo con la noticia de que Reino Unido ha aprobado la primera vacuna contra el Covid-19. Mientras muchos celebran este logro de la ciencia en tiempo récord, la estrella de Pantera Negra - 90%, Letitia Wright, ha terminado en medio del ojo del huracán debido a un controvertido video donde revela su postura anti-vacuna.

Casi con la misma fuerza con la que la pandemia de Covid-19 se extendió por todo el mundo, lo hicieron las teorías conspirativas sobre el origen de la enfermedad y el supuesto plan orquestado por gobiernos y grandes empresarios como Bill Gates. Estados Unidos ha sido uno de los países con más personas que presentan una postura de incredulidad ante la situación actual, pero los fans del MCU han quedado sorprendidos de que la intérprete de Shuri se uniera a los grupos anti-vacunas en un controversial video.

Hace unos días Letitia Wright compartió en su cuenta de Twitter un video del canal de YouTube On The Table, mismo que presenta un extenso comentario de Tomi Arayomi, líder senior de Light London Church. Las opiniones del religioso no sólo cuestionan la legitimidad de la vacuna contra el Covid-19, también acusa a China de difundir el virus, se muestra escéptico ante el cambio climático y emite graves comentarios transfóbicos.

Como era de esperarse, los seguidores de la actriz criticaron que la joven estrella de Marvel Studios compartiera ese tipo de opiniones sin bases científicas y que pueden lastimar por sus intenciones racistas y transfóbicas. En un nuevo tuit, Wright aseguró que no estaba buscando lastimar a nadie, sino plantear sus propias “preocupaciones sobre lo que contiene la vacuna”.

Mi intención no era lastimar a nadie, mi ÚNICA intención de publicar el video era que planteaba mis preocupaciones sobre lo que contiene la vacuna y lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos... Nada más.

my intention was not to hurt anyone, my ONLY intention of posting the video was it raised my concerns with what the vaccine contains and what we are putting in our bodies.



— Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020

A pesar de que la intérprete emitió un intento de disculpa recientemente, sólo unas horas antes aseguró que ella no se ajustaba a las opiniones populares y el hecho de que pensara por sí misma provocaba que la “cancelaran”:

Si no te ajustas a las opiniones populares, pero haces preguntas y piensas por ti mismo... te cancelan.

if you don’t conform to popular opinions. but ask questions and think for yourself....you get cancelled 😂 — Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020

Desafortunadamente los comentarios de Wright demuestran que está lejos de ser la ávida científica que hemos visto en los filmes del MCU. Su reciente polémica incluso alcanzó a sus compañeros de la franquicia, entre ellos Don Cheadle (War Machine), quien aseguró que no está de acuerdo con nada de lo que dice el video compartido por Letitia y hablará con ella si es que comparte la postura transfóbica.

No lo estoy, si se volvió transfóbica, hasta luego. Pero se lo diré personalmente si dice algo loco. No en twitter. Así es como lo hago con amigos y como espero que lo hagan conmigo si me jodo.

i'm not. if she went transphobe, fire away. but i'll personally take it to her if she said something crazy. not to twitter. that's how i do it with friends and how i hope they do it with me if i fkkk up. trying to find it now. https://t.co/hV7NGNjxff — Don "bruh, you lost" Cheadle (@DonCheadle) December 4, 2020

Actualmente los fans del MCU han estado especulando que Shuri tomará el lugar de la nueva Pantera Negra tras el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman. Sin embargo, su afinidad a grupos cristianos anti-LGBTQ+ y su reciente postura sobre las vacunas, podría representar un peligro para su carrera en el futuro.

