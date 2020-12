Fallece el actor Hugh Keays-Byrne, conocido como Immortan Joe en Mad Max

Otro día más de 2020 y otro grande que perdemos. Ahora se ha reportado la muerte del actor Hugh Keays-Byrne. El intérprete australiano es mejor recordado a nivel internacional por haber dado vida a Immotan Joe, el principal antagonista de Mad Max: Furia En El Camino - 97%. El deceso ocurrió el día de ayer, pero es hasta ahora que se confirma el hecho a través de uno de sus amigos cercanos, quien compartió la noticia.

En su cuenta de Twitter, el director Ted Geoghegan rindió homenaje a Hugh Keays-Byrne. El actor tenía 73 años y hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. En su mensaje de despedida, este realizador le agradeció por todo el entretenimiento que ofreció al mundo y lo recuerda como uno de los “héroes” del cine de su país. Estas fueron las palabras que le dedicó y con las que confirmó su fallecimiento:

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq