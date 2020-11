Reboot de Salvados por la Campana se burla de Selena Gómez y los fans enfurecen contra la serie

La gente responsable por el nuevo servicio de streaming Peacock de seguro creyó que contar con el reboot de Salvados por la Campana como una de sus producciones originales sería de gran ayuda para ganar mayor notoriedad y suscriptores, creyendo que nada podría salir mal. Pues resulta que ni bien inició la emisión de la serie, se ganó el repudio de una cantidad importante de gente, fans de la actriz y cantante Selena Gomez, por una broma que aparece en el episodio, donde se burlan de ella y el trasplante de riñón al que fue sometida hace algunos años.

Este sábado se volvió tendencia la frase “respeten a Selena Gomez”, luego de que se diera a conocer lo que sucede en el episodio donde unos estudiantes de Bayside High se burlan de Gomez al preguntarse quién fue la persona donante. De acuerdo con lo que comparte Variety, la trama presentó a los jóvenes murmurando sobre las últimas noticias en la cultura popular, pero luego de que les quitaron sus teléfonos celulares no tienen cómo verificar quién fue el donante. Es entonces cuando uno de los personajes dice “yo sé que el donante de riñón fue la madre de Justin Bieber porque me lo contaron” y luego recuerda cuánto le gustaría tener su teléfono a mano para comprobar la información.



Otro de los personajes contesta “¿probar qué? ¿que eres un idiota? La donante del riñón fue Demi Lovato. Ellas son mejores amigas, como tú y yo lo éramos.” Eso no fue todo, sino que en otras de las escenas se observa claramente un grafiti en una de las paredes de la institución escolar, donde se puede leer “¿Selena Gomez siquiera tiene un riñón?” y esa fue la derramó el vaso para los fans de la cantante, que no dudaron en defenderla de la serie que describieron como obsesionada con la salud de Gomez.





En la vida real, fue en 2017 cuando se reveló que su amiga, la también actriz Francia Raisa, fue la persona que donó un riñón en la batalla de Gomez contra el lupus. Si bien la broma estaba destinada a mostrar la importancia de la tecnología en la vida personal de los estudiantes, no cayó bien entre los fanáticos de la cantante. Como resultado de la reacción violenta que siguió al estreno de la serie en Acción de Gracias, Peacock emitió una disculpa y una donación para el fondo de investigación del lupus de Selena Gomez.

NBCUniversal compartió un comunicado en el que pidió una disculpa y confirmó que haría una donación al fondo de Selena Gomez destinado a la investigación para encontrar una cura (vía Deadline):

Pedimos disculpas. Nunca fue nuestra intención tomar a la ligera la salud de Selena ", compartió la plataforma de transmisión de NBC en un comunicado. “Hemos estado en contacto con su equipo y haremos una donación a su organización benéfica, The Selena Gomez Fund for Lupus Research en USC.

Estas son algunas de las reacciones de los fans en Twitter:

Mis padres solo preguntaron por qué era tendencia el “respeten a Selena Gómez”, después de que les expliqué lo que había sucedido, mi papá tenía lágrimas en los ojos. Mi abuela falleció debido al lupus, y la gente que hacía bromas al respecto hizo que mi papá se sintiera fatal. Esto es algo que me afecta mucho

Un programa de televisión llamado "Salvados por la Campana" tiene "¿Selena Gomez siquiera tiene un riñón?" escrito en la pared. Esto es tan repugnante e innecesario. Selena no se merece esto. RESPETEN A SELENA GOMEZ.

a tv show called "saved by the bell" has "does selena gomez even have a kidney?" written on the wall. this is so disgusting and unnecessary. selena doesn't deserve this.



Salvados por la Campana, eso es repugnante. Selena casi pierde la vida, las bromas sobre su trasplante de riñón NO SON DIVERTIDAS. Respeten a Selena Gomez.

RESPETEN A SELENA GOMEZ. Te amamos y no permitiremos que nadie, pase lo que pase, se burle de ti.

Burlarse de la enfermedad de alguien nunca será divertido. Respeten a Selena Gomez.

