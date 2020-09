Sufjan Stevens revela que participar en los Óscar fue horrible y los compara con la cienciología

La entrega de los Óscar es la celebración más esperada de la temporada de premios en Estados Unidos, la fiesta anual que reconoce a lo más popular de Hollywood y funciona que un gran impulso para actores, directores y muchas otras figuras que viven de la industria. Pero aunque ante las cámaras el evento pueda lucir espectacular y fascinante, Sufjan Stevens opina justo lo contrario; el compositor estadounidense fue entrevistado recientemente por The Guardian y reveló que su experiencia presentándose en los Óscar de 2018 fue "traumatizante". No es la primera persona en decir que la entrega es en realidad una pantalla de oscuro fondo.

Sufjan Stevens se presentó en la ceremonia de los Óscar de 2018 para interpretar "Mystery of Love", tema nominado en la categoría a Mejor Canción Original; aunque no ganó el premio, vaya que incrementó la fama del compositor y volvió al soundtrack de Llámame Por Tu Nombre - 97% en un favorito de muchos cinéfilos. Call Me By Your Name también estuvo nominada a Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, triunfando solo en esta última. "Mystery of Love", junto con "Visions of Gideon" pasaron a ser los temas absolutos de la cinta y la performance de Stevens fue algo muy esperado para la entrega de los premios... pero ahora que el tiempo ha pasado, él lo recuerda como una experiencia amarga. Aquí sus declaraciones:

Honestamente, una de las experiencias más traumatizantes de toda mi vida, fue como un horrible baile de graduación de fin de año de la cienciología. Representa todo lo que odio de Estados Unidos y la cultura popular. No quería tener nada que ver con ese mundo y esa cultura. No quiero ser parte de ninguna habitación llena de adultos que se dedican a hablar y a hablar sobre trofeos de plástico.

Llámame por tu Nombre, dirigida por Luca Guadagnino, y protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, se centra en la historia de Elio, un joven de 17 años con una vida normal en su casa de campo ubicada al norte de Italia, dedicándose a escuchar y escribir música, a leer, y a sus coqueteos con su amiga Marzia. Todo lo anterior se ve interrumpido hasta el arribo de Oliver, un sofisticado y atractivo estudiante de 24 años, quien llega como colaborador de su padre, importante profesor con especialidad en la cultura greco-romana, durante el verano de 1983. Con su llegada a casa, y tras convivir con él durante varios días, Elio verá trastocada la normalidad de su vida, despertando en ambos algo más que una amistad.

Mientras que para los espectadores frente al televisor la entrega de los Óscar puede parecer un sueño de arte y glamour, Sufjan Stevens lo vivió de la forma contraria y otros han hablado con palabras similares. Bradley Cooper declaró para Interview Magazine a principios de mes que esa entrega de premios no es lo que parece: "Es un desafío pasar por ella y está completamente desprovista de creación artística. No es por ella que sacrificas todo para crear arte y, sin embargo, pasas mucho tiempo siendo parte ella. Es interesante y absolutamente un sin sentido". Solo cada figura de Hollywood sabe lo que representa la temporada de premios, pero al menos para Sufjan, los Óscar han resultado insufribles.

Las siguientes temporadas de premios podrían ser muy diferentes a todo lo que conocemos. Con el anuncio de las nuevas cuotas de inclusión por parte de AMPAS, las películas tendrán que cumplir ciertos requisitos para participar en la ceremonia; cabe mencionar que podrían ser no tan desafiantes y polémicos como se ha estado pregonando. Ahora cada director, guionista, etcétera, se las arreglará para que su historia logre introducirse de manera plena en los criterios a tomar en cuenta. Solo los años nos dirán si las medidas permanecen o se retiran, ahora la diversidad y la representación se han convertido en lo más importante.

