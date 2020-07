Steven Spielberg es criticado por "cazar" dinosaurios en plena pandemia

Cuando Parque Jurásico - 93% apareció en cartelera hace más de 27 años fue la locura. Steven Spielberg le presentó al mundo una de las películas que se convertiría en leyenda y al día de hoy todavía la disfrutamos como si fuera la primera vez. En aquella aventura tuvimos la oportunidad de mirar a los famosos dinosaurios en la pantalla grande, un gran acontecimiento para la cultura pop y cuyos alcances siguen notándose en el tiempo presente. Pero aunque se trate de ficción y de una cinta relativamente antigua, hay quienes han enfurecido con la viralización de una conocida imagen de Spielberg mientras posa junto al animatronic de Triceratops que aparece en la cinta.

En Parque Jurásico de 1993 nos encontramos con una aventura sin igual. Ante los grandes avances en tecnología científica, un magnate ha podido crear una isla llena de dinosaurios vivos; el sujeto invita a cuatro personas, junto con sus dos nietos, a unirse a él en Jurassic Park pero las cosas no parecen ir del todo bien. Cuando un empleado del parque intenta robar embriones de dinosaurios, los sistemas de seguridad críticos se cierran y pronto se convierte en una carrera por la supervivencia con dinosaurios que deambulan libremente por la isla. Nuestros héroes tendrán que arreglárselas para escapar con el cuerpo intacto.

Jurassic Park nos dio algunos momentos increíbles para la posteridad como el ataque del tiranosaurio a las camionetas, la carrera con los galliminus o los famosos velociraptores en la cocina junto con la gelatina verde. Pero la escena que atañe a la nota es aquella que incluye a un triceratops enfermo, el animatronic utilizado en aquel fragmento es espectacular y vaya que en su momento causó grandes impresiones entre los espectadores. La película es un logro en todos los sentidos, incluso para la ciencia; no obstante, algunos no recibieron el memo de que los dinosaurios desaparecieron hace más de 65 millones de años, durante la extinción masiva del cretácico-paleógeno causada por el impacto de un cometa o asteroide en la Tierra

Aunque la furia contra Steven Spielberg por la fotografía del supuesto dinosaurio asesinado se remonta a 2014 por una publicación de Facebook (vía USA Today), una página dedicada al cine en la misma red social ha revivido la foto y la cantidad de "Me Enoja" recibidos es sorprendente. Aunque muchos de ellos corresponden a una clara reacción sarcástica por obvias razones, otros se han tomado la imagen demasiado en serio y es hilarante; las respuestas negativas ha superado los 120, incluyendo aquellos que interactuaron con la foto compartiéndola en grupos. En el post puede leerse el titular de la captura hecha a una nota antigua de El Acueducto Querétaro (medio no-informativo): "En plena pandemia Steven Spielberg es captado cazando triceratops en África".

Pero las reacciones más preocupantes y no sarcásticas a la imagen podemos encontrarlas en la publicación original de USA Today, en donde es posible leer joyas como: "¡Eso es asqueroso, matar a un animal inocente! ¿Es algún tipo de bisonte? ¡Es enorme!" o "¿Por qué la gente se molesta con el más pequeño improperio?... ¡Si no te gusta, no lo mires! ¡Tenemos problemas más grandes con los que lidiar! ¡Supérenlo! *agita la cabeza*". Por otro lado aparecieron las personas que cuestionaron la estabilidad de aquellos que no bromearon: "Estoy tratando de mantener una actitud positiva y creo que todo el mundo está jugando, pero llega un punto después de leer un montón de estos comentarios en el que siento que quiero cortar mi Internet para evitar a las personas con un coeficiente intelectual bajo".

En la publicación reciente de Facebook podemos encontrar comentarios como: "Viejo ridículo", "se me cayó un ídolo", "pobres dinosaurios, deberían hacer una demanda legal contra ese Steven", o "bien dicen que los animales somos nosotros. Esa gente rica cree que puede hacer lo que le da la gana". Podemos descubrir todo tipo de reacciones, algunas hablando desde la más profunda seriedad y otras con el sarcasmo como bastión.

Jurassic World: Dominion es la siguiente película de la mítica franquicia de dinosaurios. Los detalles no son tan abundantes como quisiéramos; el rodaje de la cinta comenzó a finales de febrero pero tuvo que ser suspendido a mediados de marzo por la pandemia de Covid-19, al menos ya sabemos que se ha reanudado y con todas las medidas necesarias para evitar contagios. De acuerdo con IMDb, la fecha de estreno para Dominion es 11 de junio de 2021, sin embargo, la cancelación previa de toda actividad podría darnos una desagradable sorpresa próximamente; tendremos que esperar por algún comunicado del estudio para tener la respuesta definitiva.

