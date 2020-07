Winona Ryder y Vanessa Paradis ya no testificarán en el juicio de Johnny Depp contra The Sun

Las cosas vuelven a tener un giro inesperado en el juicio de Johnny Depp contra The Sun. Anteriormente se reportó que Winona Ryder y Vanessa Paradis, ex-parejas del actor, se presentarían en el juicio para testificar a favor de Depp, pero ahora las cosas han cambiado de manera sorprendente. Deadline reportó hace tan solo unas horas que ambas mujeres ya no serán convocadas para presentar evidencia en la batalla legal, impresionando a los medios con esta decisión por parte de a defensa del Johnny.

El famoso artículo de The Sun publicado en 2018, en el cual Johnny Depp es llamado como un "golpeador de esposas", le dio la vuelta al mundo y le valió al medio una demanda por difamación. El juicio comenzó su carrera este julio

debido a los retrasos causados por la pandemia de Covid-19, y con pocos días en los Reales Tribunales de Justicia en Londres ya tenemos suficientes testimonio a favor y en contra tanto de Johnny como de Amber Heard, quien testifica del lado de The Sun.

La defensa de Johnny Depp declaró esta semana que Winona Ryder y Vanessa Paradis harían acto de presencia en el juicio a través de una videollamada, sin embargo, a fin de cuentas el equipo legal del actor concluyó que no era necesario escuchar los testimonios de ambas. La presencia de Ryder era muy esperada por el público debido a las declaraciones ofrecidas por la actriz a mediados de marzo, y a que ella y el actor formaron una de las parejas más icónicas de los años noventa; por otro lado, Vanessa Paradis estuvo con Depp por 14 años y es madre de sus hijos.

Winona declaró para Slate en marzo: “La idea de que es una persona violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones. Él nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo en lo absoluto hacia mí”. Por su parte, Vanessa Paradis declaró en una audiencia previa al caso algo definitivo que ha sido de mucha ayuda para el actor:

Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Fuimos pareja por 14 años y criamos a nuestros dos hijos juntos. A través de todos estos años, he conocido a Johnny como una persona y padre amable, atento, generoso y no violento. Nunca fue violento o abusivo conmigo.

El juicio entre Johnny Depp y The Sun todavía no ha terminado y por el momento no se mira una conclusión definitiva en el horizonte. Los testimonios que desacreditan la historia de abuso contada por Amber Heard son cada vez más numerosos; ya se han presentado la ex-asistente y ex-estilista de la actriz, el ex-guardaespaldas, mayordomo y ex-asistente de Depp, todos para asegurar que es Heard la que violentó físicamente al actor durante su matrimonio.

Por otro lado, The Sun presentó imágenes y audios que exhiben el comportamiento adictivo de Depp respecto al alcohol y a las drogas; en una foto podemos ver las presuntas sustancias consumidas por el actor, y en otra la figura de una personas que aparentemente es él, mientras está inconsciente en el piso a causa de la intoxicación. La balanza de las redes sociales todavía se inclina a favor de Depp, sin embargo, queda claro que ambos actores no son humanos intachables y que cometieron grandes errores estando juntos.

¿A quién beneficiará el veredicto final del juez en Londres? ¿Johnny Depp o The Sun, y por lo tanto a Amber Heard? No pasará mucho tiempo para que lo descubramos y será un gran escándalo entre los medios internacionales y las redes sociales.

