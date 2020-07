Idris Elba considera que los contenidos racistas de cine y TV deberían tener advertencia, pero no ser censurados

Este año los temas de racismo han marcado la agenda, pues en Estados Unidos y otras partes del mundo se ha hecho evidente que esta forma de discriminación sigue muy presente, desde una forma sistémica, hasta actos tan fuertes y violentos como lo es la brutalidad policiaca en contra de afrodescendientes. El asesinato de George Floyd en Mineápolis, Minnesota volvió a poner los focos rojos en un tema que se cree superado pero que está más vigente que nunca.

A partir de lo anterior, en el cine y la televisión se comenzaron a revisar los contenidos que incluían comportamientos racistas y muchos de estos fueron censurados. Se bajaron de las plataformas de streaming películas y episodios de series que mostraban blackface o que tenían ‘bromas’ hirientes. En una reciente entrevista con Radio Times (vía IndieWire), el actor Idris Elba (Cats - 29%, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw - 83%, Apuesta Maestra - 70%) opinó sobre esto y comentó que no está de acuerdo con la censura y que lo que tendría que hacerse con todas esas producciones es agregar una advertencia, pero no eliminarlas.

Una de las primeras películas en ser censurada fue Lo Que El Viento Se Llevó - 94%, cinta de 1939 que está repleta de estereotipos sobre personas negras, a menudo presentadas como individuos sumisos y tontos. El filme fue retirado de HBO Max después de una serie de manifestaciones, pero después regresó a la plataforma con una introducción antirracista, algo como lo que propone Elba.

Lo mismo sucedió con el programa británico Little Britain, que fue bajado a principios de junio de Netflix, BBC iPlayer y BritBox después de una reacción generalizada de los espectadores por el uso de blackface. Asimismo, en los últimos dos meses, episodios de 30 Rock, The Golden Girls, The Office, Scrubs y más han sido retirados por presentar estereotipos racistas.

Para Elba, la censura no tendría que existir y más bien estos capítulos y las películas que presenten comportamientos discriminatorios tendrían que ser actualizados con una advertencia, para así garantizar que los espectadores sepan que estos programas y cintas tienen contenido racista y por qué lo es.

Creo mucho en la libertad de expresión. Pero lo que pasa con la libertad de expresión es que no es adecuada para todos. Por eso tenemos un sistema de calificación. Le decimos que este contenido en particular está clasificado como U, PG, 15, 18. Para burlarte de la verdad, debes saber la verdad. Pero censurar los temas racistas dentro de un programa, para lograrlo, espera un segundo, creo que los espectadores deben saber que la gente hizo programas como este.

Elba considera que es importante que la gente sepa que existieron (y existen) ese tipo de programas o películas con contenidos racistas, porque al final de cuentas los creadores de esas historias existen y eliminarlos de una plataforma, no hará que la discriminación termine. Por ello, el actor de 47 años está de acuerdo con las advertencias y las introducciones antirracistas que le expliquen a la gente en qué se mete cuando acepta ver un contenido con este tipo de comportamientos.

... creo que, en el futuro, las personas deberían saber que se acepta la libertad de expresión, pero la audiencia debería saber en qué se está metiendo. No creo en la censura. Creo que se nos debería permitir decir lo que queremos decir. Porque, después de todo, somos creadores de historias.

Los pensamientos de Elba reflejan lo que HBO Max hizo con Lo Que el Viento Se Llevó, pues cuando volvió a subir la película añadió un descargo de responsabilidad que informa a los espectadores sobre el contenido problemático de la cinta y un video complementario de historiadores y académicos que discuten sobre esta. Sky Cinema hizo lo mismo con media docena de filmes que tienen actitudes, lenguaje y representaciones culturales obsoletas que pueden ofender hoy, por lo que decidió advertir a sus suscriptores sobre esto.

