Johnny Depp podría perder juicio contra The Sun y Amber Heard

Uno de los episodios más comentados en la historia de Hollywood ha vuelto al centro de la noticia, se trata del enfrentamiento legal entre Johnny Depp y el medio The Sun, con Amber Heard como asistente, y que en los últimos años y meses se ha convertido en el centro de la atención mediática pero que se había pospuesto debido a la pandemia por coronavirus. Ahora que el mundo regresa a la estabilidad poco a poco, el espectáculo debe continuar y las cosas no lucen bien para Depp. La nueva crónicas publicadas por The Hollywood reporter y BBC se adelantan a mencionar que el actor no tiene oportunidad de ganar el juicio.

Todos hemos escuchado de la tormentosa relación entre Heard y Depp. Ambos se divorciaron hace algunos años pero desde entonces no han podido llevar las cosas en paz. Ella lo acusó de violencia doméstica y el caso llegó hasta la corte; durante meses cada uno presentó evidencia sobre los ataques del otro pero las cosas no parecían querer asentarse, el villano de la historia no era claro y el público no sabía qué pensar. Con la revelación de material que puso a Amber en mala posición, la balanza se inclinó un poco a favor de Johnny, sin embargo, las últimas semanas no han sido mejores y el actor tiene grandes desventajas.

El juicio contra The Sun fue retomado este martes, con Amber y Johnny apareciendo en los Reales Tribunales de Justicia en Londres, ambos con mascadas en el rostro para cubrir sus emociones o para seguir los lineamientos de sanidad. Recordemos que el actor demandó a The Sun por difamación meses atrás, cuando lo llamó "golpeador de esposas" en un uno de sus artículos, y ahora vuelven a escena. En este caso la lucha por dinero ha quedado muy atrás y los actores están tratando de salvar su reputación, sin embargo, la de Johnny es la que observa más golpeada por la situación; desvelando un historial de excesos que muy poco le ayudará en su objetivo de salir avante ante el medio y su ex-esposa.

"Querido Johnny Depp, despide a tus abogado” lleva por título la fiera crónica de The Hollywood Reporter que pronostica lo peor para el actor. Además de llamar sociópata a Heard y hablar lo peor sobre ella durante su primer día en el juicio, el actor de 57 años mencionó su relación con las sustancias adictivas, revelando detalles que podrían funcionar muy en contra, y que solamente servirían para que el juez poco a poco decida pronunciar su fallo a favor de The Sun. Aquí las palabras de Johnny (vía BBC):

Mi madre solía pedirme que fuera a buscar sus píldoras para los nervios y creo que tenía alrededor de 11 años cuando me di cuenta de que las 'píldoras nerviosas' estaban calmándola, así que le traje sus medicamento y tomé uno y con eso comenzó [mi consumo de drogas].

Johnny Depp mencionó haber probado todo tipo de drogas a lo largo de su vida, y admitió los problemas en los que se involucró debido a los excesos, desde la destrucción de una habitación de hotel en la que se encontraba su ex-novia Kate Moss, hasta sus alocadas aventuras junto a ídolos musicales como Marilyn Manson y Keith Richards. Por si lo anterior fuera poco, el actor también reveló haber gastado inconmensurables cantidades de dinero en alcohol y otras sustancias adictivas, además, carga en sus espaldas con la desafortunada muerte de River Phoenix, quien falleció de sobredosis en el club nocturno Viper Room, propiedad de Johnny. La defensa de The Sun utilizó este acontecimiento para atacar con fiereza señalando que River era un joven que murió en suelo de Depp.

Cada frase desafortunada pronunciada por Johnny Depp se convierte en materia prima para los medios. La crónica de The Hollywood Reporter termina de manera contundente:

Al final de todo, sin importar el veredicto, este juicio probablemente no hará nada para aplacar las controversias que han empañado la carrera de Depp. Ha elevado la reflexión aleatoria de un columnista sensacionalista en algo que será cubierto por medios de comunicación serios durante semanas, meses, años y años. Por, Johnny Depp debería recuperar sus sentidos y despedir a sus abogados.

