Piden boicotear Mulán luego de que Donnie Yen celebrara el regreso de Hong Kong a “la patria de China”

Desafortunadamente no se trata de una nota reciclada, pues no solamente la actriz Yifei Liu tiene cuestionables posturas sobre las recientes manifestaciones en Hong Kong, tal parece que el actor Donnie Yen tampoco está del lado de los protestantes, algo que se ha vuelto evidente tras su última publicación en su página oficial de Facebook. Los usuarios en redes sociales están hartos de esta situación que probablemente no tendrá consecuencias sobre el reparto principal de Mulan, por lo que hoy más que nunca exigen #BoycottMulan.

A finales del año pasado el mundo impactado con las brutales imágenes de la represión policíaca en Hong Kong. Las protestas iban en contra de la Ley de Extradición, misma que buscaba mandar presuntos delincuentes de la metrópoli para ser juzgados en los tribunales chinos. Nadie se sintió seguro con esta nueva norma, por lo que las personas decidieron manifestar su desapruebo en las calles. Los combates entre la policía y los protestantes más radicales llegaron a todas partes del mundo, sentando un precedente sobre la tensa situación que actualmente se está viviendo. A pesar de ello, la protagonista del live-action de Mulán - 86% expresó su apoyo a los uniformados en vez de a la gente, lo que hizo que se ganara el rechazo de los fans que han estado esperando el filme.

En medio de la pandemia de COVID-19 y con un mayor control sobre los protestantes, el gobierno de China aprobó recientemente la Ley de Seguridad para Hong Kong, la cual restringe las libertades de los ciudadanos y criminaliza todo acto de subversión o colusión con extranjeros. Como si esta restricción del derecho a manifestarse no fuera lo suficientemente grave, el actor de origen chino Donnie Yen, quien interpretará el papel del Comandante Tung en la película de Niki Caro, compartió en su Facebook una publicación que ha dejado decepcionados a sus fans y ha despertado el hashtag #BoycottMulan.

La publicación que tanto molestó a los usuarios de redes sociales es una en donde Donnie Yen celebra el aniversario del retorno de Hong Kong a lo que él llama “la patria de China”. En la misma recuerda un momento hace unos cuantos años donde se presentó frente al presidente del país de Asia Oriental, por lo que varios fans lo han estado acusando de propaganda al Partido Comunista y poner a las instituciones sobre las personas (vía CBR.com):

Primero la protagonista de Mulán Liu Yifei apoyó la brutalidad policíaca en Hong Kong. Ahora, el coprotagonista Donnie Yen celebra el gobierno tiránico de Beijing sobre Hong Kong. ¡Esto es vergonzoso! ¿Todo el elenco es compatible con el Partido Comunista de China? Si apoyan los derechos humanos y la democracia, ¡por favor, #BoycottMulan!

Donnie Yen afirmó que está luchando por los chinos mientras hace propaganda al Partido Comunista de China. Quizás sea el mejor en su campo, pero es uno de esos hipócritas que eligen las ganancias sobre su propia gente. ¡Y él está en Mulán! ¡Sólo más razones para que nosotros #BoycottMulan!

Entonces, ésta es otra razón para hacer #BoycottMulan y es tan vergonzoso y deshonroso que Liu Yifei y Donnie Yen sean ciudadanos estadounidenses. Apoyan la brutalidad en Hong Kong y las reglas tiránicas del Partido Comunista de China sobre Hong Kong.

Gracias por recordarle a la gente el #BoycottMulan. Y aquí hay una actualización. El actor de reparto de Mulán, Donnie Yen, también se alía al Partido Comunista de China contra los ciudadanos de Hong Kong.

¿Qué? Dos estrellas chinas en Mulán de Disney apoyando la sangrienta represión de la China comunista contra Hong Kong, ¿qué demonios estás promoviendo Disney? ¿¿TERRORISMO?? Sólido #BoycottMulan.

Estimados simpatizantes, los invito al #BoycottMulan. El elenco principal Liu Yifei y Donnie Yen apoyan la brutalidad y represión policial contra la libertad y la justicia, contra HK y los luchadores por la libertad en China, mientras disfrutan de la libertad como ciudadanos estadounidenses. No son Mulán y Li Shang quienes protegen, están con el supresor.

Mulán se estrenará en cines el próximo 21 de agosto. ¿Tendrá repercusión el boicot? Habrá que esperar para saberlo.

