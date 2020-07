Dark: Los creadores revelan cómo lograron el final de la serie de Netflix

Si llegó el final de Dark - 100% y no se cumplió ninguna profecía del fin del mundo en la vida real ¿podemos decir que sobrevivimos porque pertenecemos al Mundo del Origen? El pasado 27 de junio llegó tercera tanda de episodios de la producción alemana a Netflix y con ellos sus creadores Baran bo Odar y Jantje Friese , también director y guionista de forma respectiva, se despidieron de los viajes en el tiempo, universos paralelos y ciclos que enloquecieron a los suscriptores del servicio de streaming desde su llegada en diciembre de 2017, con ocho episodios y un final que se ha ganado la aclamación de los fans y la crítica, siendo la cereza en el pastel de una puntuación casi perfecta en Rotten Tomatoes.

Lo que no deja de sorprender es lo mucho que ha fascinado al público esta serie donde las paradojas abundan y su complicada trama requiere de un árbol genealógico como material de apoyo para entender quién es quién y en qué año se encuentra una versión de los tantos personajes que existen en ella. Sus constantes giros de guión, acompañados de su aspecto visual delirante también se llevan elogios, pero sin duda algo de lo que más se hablado es de su final, que muchos consideran perfecto y otros aseguran estar tan confundidos que no saben si lo que vieron es bueno o malo, pero todos de acuerdo con que lo que sucede en él es infinitamente superior a lo que ocurrió en el fallido adiós de la adaptación televisiva Game of Thrones - 59% de HBO.

Ciertamente, Dark es una ficción que invita a crear muchas teorías a pesar de haber concluido. La temporada final respondió algunas preguntas que había dejado a lo largo del camino, pero dejó algunos cabos sueltos que habían sido advertidos por sus creadores, quienes no estaban de acuerdo con responder todo sino que prefirieron dejar varios detalles a la imaginación de los espectadores. En una reciente entrevista publicada por IndieWire, ambos contaron un poco del proceso que siguieron para cerrar la historia, pero comenzaron con el paralelismo entre Martha y Jonas visto en el primer episodio, que con el intercambio de un elemento clásico de este último personaje unió a ambos siendo de distintos universos.

Incluso ella usando el impermeable amarillo en la prueba de vestuario fue realmente extraño. También para [Lisa] porque era tan icónico para Jonas como su personaje. Para Louis, estando en el set y ella está entrando a la habitación con su chaqueta, la primera reacción fue como, "¡Devuélveme la chaqueta!" ¡Esto es mío!

En la tercera temporada, a las dos líneas de tiempo se suma una tercera considerada como el origen. Las dos de las que conocíamos su existencia son el reflejo de la otra, es decir la de Jonas con la de Martha, que se revelan como parte de una metáfora de los creadores de la serie bajo el concepto de Adán y Eva. Baran bo Odar explicó lo que tuvieron que hacer para dar ese efecto de reflejo al set de grabación, donde literalmente se giró todo para que esté acorde con la historia. Al llevar a cabo este proceso se tuvieron que girar escaleras, puertas y varios objetos de decoración, incluyendo libros a los que tuvieron que volver a ponerles sus títulos pero reflejados. Sin embargo, lo que le resultó más difícil fue estar pendiente de que los actores vuelvan a hacer exactamente lo mismo.

La guionista Jantje Friese en cambio contó lo que para ella fue más difícil del final de la historia. Lo que se ve al final del último episodio estaba pensado desde el inicio, pero considera que cuando ya se conoce eso es cuando se hace muy complicado poner todo lo que va antes y da forma a ese momento.

Siempre le suena a la gente que es más fácil hacer una temporada pasada cuando sabes a dónde vas. Pero honestamente creo que lo contrario es cierto. Si no sabes a dónde vas, puedes escribir lo que sea. Pero si sabes dónde quieres terminar, es aún más difícil diseñar la estructura para que los episodios lleguen allí. No fue lo más nuevo que agregamos a lo largo de la segunda temporada lo que fue más difícil de abordar, sino que siempre fue fiel a dónde queríamos llegar al final.

