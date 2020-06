Fallece Carl Reiner, creador de Dick Van Dyke Show y una institución de la comedia estadounidense

La industria del cine y la televisión están de luto, Carl Reiner, escritor, productor, director y actor que formó parte del legendario equipo de Sid Caesar, creador de The Dick Van Dyke Show, y que dirigió varias películas exitosas, y quien fuera una institución de la comedia estadounidense ha fallecido a los 98 años de edad por causas naturales el día de ayer en su casa de Beverly Hills. Su trayectoria marcó un antes y un después para la comedia tal y como la conocemos.

Te podría interesar: Ofertas de la semana: Joyas del cyberpunk

Con 98 años bien vividos y aprovechados, Reiner destacó en su carrera en televisión gracias a que fue el creador, productor y uno de los protagonistas del programa The Dick Van Dyke Show y actor de Mary Poppins - 100% entre otros filmes. Fue, además, el ganador de nueve premios Emmy, de los cuales, cinco fueron gracias al destacado trabajo que realizó en dicha producción. Como director de cine, destacan de su filmografía películas muy populares como ¡Dios mío!, cinta de 1977, El patán, dos años después y Mi otra mitad de 1984.

Variety fue quien dio a conocer la noticia del fallecimiento de Reiner, noticia que llegó a través de su asistente Judy Nagy. A esta confirmación se le unió la de su hijo, el reconocido director Rob Reiner, quien compartió un mensaje en su cuenta personal de Twitter, haciendo alusión a lo que su padre significó para él:

Anoche mi papá falleció. Mientras escribo esto me duele el corazón. Él era mi luz guía

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light. — Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020

Reiner no dejó de ejercer su profesión hasta hace unos cuantos años. Su última película como director fue Ese loco sentimiento, en 1997. Pero Reiner siguió actuando y escribiendo hasta casi el final de su vida. Sus últimas participaciones en cine incluyen las películas de La Gran Estafa - 82%, en las que participó junto a George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts. En cuanto a la televisión, tuvo papeles recurrentes en la serie Two and a Half Men, y prestó su voz para algunas series animadas como Padre de Familia, Padre made in USA, El rey de la colina y Bob’s Burgers.

Te recomendamos leer: AMC estrenará The Broken And The Bad, una serie documental inspirada en Breaking Bad y Better Call Saul

El talentoso Reiner no sólo estuvo en cine y televisión, sino que logró llegar hasta Broadway, en donde formó un exitoso dúo cómico con otra leyenda de la comedia y un gran amigo suyo, Mel Brooks. En el año 1999 ganó un Grammy al Mejor álbum comedia del año gracias al último de cinco discos que grabaron con las actuaciones de esta presentación.

En 1995, Reiner recibió el Premio Laurel del Gremio de Escritores, un premio a la trayectoria por una carrera en la escritura televisiva. En 2000 ganó el Premio Mark Twain de Humor, presentado por el Centro Kennedy. En 2009 recibió el Premio Valentine Davies de la WGA, reconociendo tanto su legado de escritura como su valioso servicio al gremio, la industria del entretenimiento y la comunidad en general.

A pesar de su edad, Carl Reiner se mantuvo activo en redes sociales hasta antes de su muerte. Su último tuit, publicado hace 18 horas, es una publicación política en la que arremete en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump:

Cuando me levanté a las 7:30 de esta mañana, me entristeció revivir el día de las elecciones en el que pusieron a cargo a un hombre de negocios corrupto y en bancarrota que no tenía calificaciones para ser el líder de ningún país en el mundo civilizado ...

As I arose at 7:30 this morning, I was saddened to relive the day that led up to the election of a bankrupted and corrupt businessman who had no qualifications to be the leader of any country in the civilized world... — carl reiner (@carlreiner) June 29, 2020

Aunque su tiempo en este mundo haya concluido, su legado vivirá por siempre.

No te vayas sin leer: The Boys: revelan primeros minutos de la segunda temporada