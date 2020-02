Disney podría estar limitando los personajes LGBTQ en el MCU

Últimamente el Universo Cinematográfico de Marvel nos ha mostrado rostros más diversos, otro tipo de protagonistas que no son hombres caucásicos (como muchos superhéroes solían ser representados en el pasado). No obstante, aunque el plan del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, está ansioso por continuar por el camino de la diversidad y la inclusión de distintas identidades de género, tal parece que la compañía del ratón no está tan segura de que esto sea la mejor idea y está limitando en lo posible que lleguen más personajes con sexualidades no heteronormadas.

No te puedes perder: Eternals: beso entre los personajes gay hizo llorar al equipo durante rodaje

No sería la primera vez que escuchamos que Disney frena la homosexualidad explícita en la pantalla grande. El caso más reciente fue Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. Mucho presumió el director J.J. Abrams de que su película tendría representación LGBT, pero lo único que vimos fueron apenas unos segundos de un insípido beso entre dos mujeres de la resistencia cuya presencia en el filme pasó completamente desapercibida. Por otro lado, la esperada evolución entre la relación de Finn y Poe, no ocurrió, algo que decepcionó a los fans y al actor Oscar Isaac, quien reveló que fue la compañía del ratón la responsable de esto.

De acuerdo con fuentes cercanas a We Got This Covered, Disney tiene miedo de que la inclusión traiga demasiados personajes LGBTQ a las películas del MCU. Contrario a lo que muchos pueden pensar, este temor no está fundado en la ética “familiar” de la compañía, sino en el valor más importante de la productora: el de hacer dinero. Más personajes gays se traduciría en que las producciones de Marvel Studios no podrían ser proyectadas en China, algo impermisible, ya que es un mercado demasiado lucrativo.

Esto explica por qué la compañía del ratón se resiste a que los personajes LGBTQ y sus historias de amor sean indispensables en la trama. Y mientras puedan ser editadas o desaparecidas del filme, Disney no tiene ningún problema con hacerlo para poder proyectarlas en países como Singapur, donde la escena de The Rise of Skywalker mencionada líneas arriba fue recortada. Según reporta WGTC, por esta misma razón el estudio de animación no permitió que Elsa fuera abiertamente gay en Frozen 2 - 80%, aunque es muy probable que siga este camino en la tercera entrega de la franquicia (y al ser una película que necesariamente debe ser doblada, es posible que los diálogos sean cambiados en terrenos donde la homosexualidad continúa siendo tabú).

Deberías revisar: Serie de Loki presentará al primer superhéroe trans del MCU

Un caso aparentemente distinto fue cuando se estrenó la versión live-action de La Bella y La Bestia - 93%, pues aquella vez la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión de China no tuvo absolutamente ningún problema con el breve momento gay que todos vimos en pantalla. Sin embargo, los activistas LGBTQ chinos teorizaron que esto se debía a que el personaje de LeFou era secundario, y al no formar parte de la trama principal, no “alteraba” los valores que el filme realmente promueve: el amor entre un hombre y una mujer.

Recientemente se confirmó que Eternals presentará al primer matrimonio homosexual del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual compartirá un conmovedor beso en pantalla. Con esto, la Fase 4 arranca una nueva etapa para la inclusión de la diversidad sexual. Taika Waititi también aseguró que Thor: Love and Thunder mostrará a Valkyrie (Tessa Thompson) como un miembro LGBTQ. No obstante, habrá que esperar para saber qué tanta incidencia en la trama principal tendrá esto, y si no se vuelve en otra escena “editable”.

Te recomendamos: Taika Waititi declara que Thor: Love and Thunder abordará temas LGBT

Por ahora, sólo queda especular que Eternals será una especie de prueba de fuego con la que la compañía del ratón medirá la resistencia del mercado más conservador a los nuevos personajes LGBTQ. Esta esperada película llegará a cines el próximo 6 de noviembre de 2020 y hasta esa fecha sabremos si la estrategia de Kevin Feige resulta todo un éxito.

No olvides que la Fase 4 del MCU comienza este 1 de mayo con el estreno de Black Widow.