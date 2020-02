Joaquin Phoenix rescata a vaquita bebé y a su madre del matadero

Sus esfuerzos a favor del bienestar del planeta y el mundo animal han convertido a Joaquin Phoenix en el héroe de millones. Tras el incremento de su influencia mediática gracias a Guasón - 91% y sus reconocimientos en la temporada de premios, el actor está haciendo todo lo posible para ser un modelo a seguir. El ejemplo es un gran maestro y una y otra vez observamos a la estrella en iniciativas que contribuyen a la salvación de nuestro punto azul pálido.

Joaquin Phoenix no perdió tiempo tras obtener el premio Óscar a Mejor Actor en la última edición de los premios. La estrella de 44 años está haciendo uso de su fama para enviar un potente mensaje de conciencia a todos los rincones del planeta. En esta ocasión ha intervenido en un matadero de Los Ángeles para rescatar a una vaca y a su cría, y llevarlos a Farm Sanctuary, un santuario dedicado a la protección animal.

Los grandes beneficiados de esta iniciativa son Liberty, la vaca, e Indigo, su pequeño bebé, quienes fueron trasladados por Phoenix y su equipo al santuario animal, con el apoyo de los encargados de la organización por supuesto. La prueba del rescate fue distribuida a través del canal oficial de Farm Sanctuary en YouTube, puedes ver el conmovedor video a continuación:

Anthony Di Maria, director del matadero en Los Angeles, confesó a Joaquin que cuando una vaca llega a su poder y tiene un cría, se niegan a separarlos, acción que sorprendió al actor.

Nunca pensé que encontraría amistad en un matadero, pero al conocer a Anthony Di Maria, y abrirle mi corazón, me doy cuenta de que podríamos tener más cosas en común que diferencias. Sin su acto de amabilidad, Liberty y su cría, Indigo, se habrían encontrado con un terrible destino. Aunque continuaremos luchando por la liberación de todos los animales que sufren en estos sistemas opresivos, debemos hacer una pausa para reconocer y celebrar las victorias y las personas que ayudaron a lograrlas.

El actor continúa:

Mi esperanza es que, mientras vemos crecer al bebé Índigo junto a su madre Liberty en Farm Sanctuary, siempre recordaremos que pueden surgir amistades en los lugares más inesperados; y sin importar nuestras diferencias, la amabilidad y la compasión deben gobernar en todo lo que nos rodea.

Durante sus minutos en el escenario de los Óscar 2020, Joaquin aprovechó esa oportunidad para compartir una reflexión sobre

Entramos en el mundo natural y lo saqueamos por sus recursos. Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca, y cuando ella da a luz, le robamos a su bebé, a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Luego tomamos la leche que está destinada a su cría, y la ponemos en nuestro café y nuestro cereal. Y creo que le tenemos miedo a la idea del cambio personal porque creemos que tenemos que sacrificar algo, renunciar a algo, pero los seres humanos, en nuestro mejor momento, somos muy creativos e ingeniosos. Y creo que cuando usamos el amor y la compasión como nuestros principios rectores, podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres vivos y para el medio ambiente.

No consumir alimentos de origen animal, separar la basura, apagar las luces, reutilizar productos, usar transporte público, son muchas de las cosas que podemos hacer por el planeta. Solo basta con mirar el sufrimiento de la Tierra y sus animales para darnos cuenta de que no queda mucho tiempo para llegar a un punto de no retorno. La lucha por el medio ambiente le compete a todos los habitantes del planeta, ¿estás haciendo lo necesario para hacer el cambio? Las pequeñas acciones cotidianas son capaces de hacer la diferencia.

