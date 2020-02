Bob Iger le cobra el favor a Tom Holland por haber salvado a Spider-Man de salir del MCU

El año pasado hubo un momento en el que el MCU pendía de un hilo debido a que perdería a Spider-Man. Ni Marvel Studios ni Sony Pictures habían llegado a un acuerdo para que el personaje pudiera seguir apareciendo en el Universo Cinematográfico de Marvel. La decisión de seguir sin el arácnido héroe estaba casi tomada hasta que Tom Holland intervino. El actor que ahorita porta el traje del amigable vecino fue una pieza clave para que todo se quedara tal y como estaba y él no abandonara a las cintas que lo dieron a conocer como dicho héroe. Sin embargo, ha llegado el momento de pagar las cuentas y el favor.

Te podría interesar: Spider-Man: Tom Holland reviviría a Tony Stark antes que al tío Ben

La historia de cómo Holland logró que Spider-Man se quedara en Marvel por un tiempo más es de las más graciosas de la industria, ya que el actor de Lo Imposible - 81% no se resignó a dejar su lugar en el MCU y por todas las fuentes posibles logró contactar a Bob Iger, quien es básicamente el mandamás de todo Disney. Una vez que se hizo del teléfono de una de las personas más importantes le llamó y casi llorando, además de que se dice que estaba algo borracho, le suplicó que reconsiderara el trato que estaban realizando con Sony. Bob hizo caso de esta llamada y movió cuanto estaba en sus manos para que Spider-Man siguiera con ellos.

Claramente esto no sólo fue como un favor para Holland sino para los fanáticos quienes se proclamaron en redes sociales tras enterarse de la noticia. Meses después y con las aguas más calmadas, Iger ha decidido cobrarse este pequeño favor y a través de sus redes sociales le ha recordado al actor de Spider-Man: Lejos de Casa - 82% que le debe una cerveza por haber hecho posible su permanencia en Marvel:

Last night's premiere of @Pixar latest film, #Onward, gave me a chance to see @MarvelStudios friends--#ChrisPratt and #TomHolland! Tom owes me a "pint" for saving @SpiderMan! pic.twitter.com/JP1UOQJa6h