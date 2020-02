Sonic La Película se convierte en el estreno más exitoso de cintas inspiradas en videojuegos

Sonic La Película - 89% tuvo un comienzo algo difícil. Cuando el primer tráiler fue liberado a finales de abril del año pasado, las redes sociales se llenaron de terror ante la imagen del protagonista. El primer diseño del erizo no solo resultó escalofriante para los seguidores de los videojuegos, también para el público en general, recordándonos que la teoría del valle inquietante se cumple en muchos casos. Pero eso ha quedado muy atrás y nueva información de Comicbook revela que la cinta ha roto una nueva marca como la película inspirada en un videojuego con el mejor fin de semana de estreno a nivel local.

No te pierdas: Sonic La Película | Top de críticas, reseñas y calificaciones

Tras la revelación del primer diseño de Sonic, el director Jeff Fowler anunció un retraso en el estreno, todo con el objetivo de mejorar la imagen del protagonista. El resultado fue grandioso y de un día para otro la cinta recuperó la confianza y el amor de las redes sociales. El nuevo Sonic sí era el de los videojuegos, y la mala publicidad del principio resultó ser, a final de cuentas, excelente publicidad en general.

De acuerdo con los datos de Box Office Mojo, Sonic La Película ha reunido US$ 68 millones en la taquilla local y US$ 43 millones en la internacional, dando un total de US$ 111 millones, cantidades excepcionales que la ponen como la reina de los estrenos locales de cintas inspiradas en videojuegos, además, como uno de los pocos productos de este tipo que no recibe una calificación reprobatoria por parte de la crítica.

Muchos son los ejemplos de películas basada en videojuegos pero ninguna ha tenido un fin de semana de estreno tan brillante como Sonic. Ahí tenemos a Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos - 28%, película que se mantiene como la más taquillera en el género con US$ 439 millones a nivel global, sin embargo, no podemos decir que su estreno local haya sido el mejor (US$ 24 millones), Sonic la ha dejado muy atrás.

Te invitamos a leer: RESEÑA: Sonic La Película | Cuando los fans y el público ganan

También destaca Pokémon: Detective Pikachu - 69%, con una recaudación total de US$ 433 millones pero con un estreno local de US$ 54 millones; Sonic también la ha superado y ha logrado dejar con la boca callada a su respectivo director de fotografía, quien en marzo del año pasado se burló del diseño del erizo azul durante una entrevista con Cinemablend y declaró que su película de los Pokemon era mejor. El que ríe al último ríe mejor.

En pocos días, Sonic La Película ha logrado demostrar que está aquí para convertirse en la reina de las adaptaciones de videojuegos y con grandes promesas para el futuro; necios los que en su momento llegaron a dudar de ella y hasta la condenaron para siempre. El primer fin de semana está a punto de terminar pero todavía le quedan muchos días en cartelera, su cifra total solamente puede ascender.

Sonic La Película es la historia del erizo azul que todos conocemos, ya sea por los videojuegos o los memes. De un día a otro, nuestro protagonista queda varado en el planeta Tierra, sin embargo, pronto tendrá que escapar del chiflado doctor Robotnik, un genio de la tecnología que está dispuesto a descubrir sus secretos. Para lograr salir con vida, Sonic recurrirá al Tom Wachowski, el jefe de policía local, y es así como nuevas y emocionante aventuras tomarán forma.

La película de Sonic ya ha logrado superar a otras cintas de la taquilla como Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, la cual no es un rotundo fracaso pero tampoco logró cumplir con las estimaciones del estudio. Sin lugar a dudas, el erizo se convierte en el gran éxito de febrero y no hay nada que detenga su paso hacia el desarrollo de una gran franquicia. ¿Qué tan lejos están dispuestas a llegar SEGA y las otras empresas involucradas ahora que la cinta es un triunfo?

También puede interesarte: Fans de Aves de Presa difaman a Sonic the Hedgehog para que fracase en taquilla