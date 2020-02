Escritora de She-Hulk critica a South Park y asegura que ha provocado un enorme "daño cultural"

Desde su anuncio, la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel presumió que uno de los proyectos que vendrían en camino sería una serie live-action basada en el personaje de She-Hulk. Información reciente de The Illuminerdi asegura que el equipo de filmación comenzará a poner manos a la obra este verano, y aunque todavía no nos han llegado noticias sobre esta nueva producción que se transmitirá a través de Disney Plus, algunos miembros claves del staff ya están dando de qué hablar. Nos referimos a la guionista Dana Schwartz, quien recientemente terminó en el ojo huracán por tener, irónicamente, una polémica opinión sobre uno de los show más controversiales de este siglo: South Park.

No es algo nuevo que South Park reciba críticas de personas que piensan que el programa se escuda en el humor y la sátira para expresar sus propias controvertidas opiniones sobre las situaciones actuales. Un ejemplo son las incontables veces en que la serie animada se ha mostrado explícitamente transfóbica, mofándose de las personas que “sin saber qué están haciendo” toman la decisión de transicionar. Como sucedió como el Sr. Garrison, quien finalmente volvió a convertirse en hombre cuando se dio cuenta que jamás podría ser una “mujer biológica”.

Recientemente la guionista de She-Hulk hizo estallar Twitter cuando expresó a través de un hilo que South Park ha hecho mucho daño a la cultura estadounidense, pues ha enseñado que la burla es la única respuesta contra la crítica. Pero ella considera que la provocación no es sinónimo de inteligencia ni de valentía:

En retrospectiva, parece imposible exagerar el daño cultural hecho por SOUTH PARK, el programa que retrató la seriedad como el único pecado y enseñó que la burla es la máxima inoculación contra todas las críticas. La presunción no es sinónimo de inteligencia; provocación no es lo mismo que valentía. El menor de dos males no es lo mismo.

Smugness is not the same as intelligence; provocation isn’t the same as bravery. The lesser of two evils aren’t the same. — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) February 13, 2020

Schwartz admite que no ha visto el show desde hace varias temporadas, por lo que comparte una noticia donde se reporta que los creadores de South Park se arrepienten de haberse burlado hace varios del creador de Una Verdad Incómoda, pues hoy es una absoluta realidad el cambio climático. Después, reconoce que la culpa no es del show en sí, sino de todos los niños y jóvenes que interiorizaron el comportamiento de sus protagonistas:

Parece mentira que South Park ha estado tratando de reconocer esto: admito que no he visto el programa en las últimas temporadas (…) Para ser claros, no culpo al programa en sí tanto como a la generación de niños que lo internalizaron en sus personalidades. ¡Lo cual tal vez no es culpa del show!

To be clear, I don't blame the show itself as much as I do the generation of boys who internalized it into their personalities. Which maybe isn't the show's fault! — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) February 13, 2020

La guionista prueba su punto mostrando capturas de tuits donde fans de South Park la agreden por criticar el show e incluso utilizan insultos misóginos como decir que no tiene sentido del humor por ser mujer. Schwartz finaliza diciendo que no es justificación que el programa se burle de todo el mundo, dado que lo único que enseñan es que cualquier postura es desagradable y lo mejor es satirizar todo desde la superioridad intelectual:

Mi punto era que South Park parecía enseñar que siempre era mejor ser reaccionario y contrario, y cualquiera que criticara algo estaba "ofendido" y ése era el problema “real”. Me pregunto si ése es el mensaje que absorbieron estos fanáticos (…) Las personas que dicen "¡ellos se burlan de todos!" Ése es mi punto. South Park es un show político, pero uno cuyo mensaje es: ambos lados son igualmente terribles, por lo que lo único correcto es no hacer nada, mientras se burlan de todo desde su posición de superioridad intelectual.

My point was that South Park seemed to teach that it was always cooler to be reactionary and contrarian, and anyone who criticizes anything is “offended” and that’s the *real* problem. Wonder if that’s the message these fans absorbed.... pic.twitter.com/myccXjG3CN — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) February 14, 2020

Aunque algunos fans del polémico show reaccionaron con insultos y violencia verbal hacia la guionista de She-Hulk, el tema se volvió tan viral que provocó que la serie animada se convirtiera en tendencia, y muchos prefirieron rendir tributo al programa con el hashtag #MySouthParkMemories:

