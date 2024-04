Drake Bell revela que miembros de Drake y Josh están apoyando a Brian Peck, su abusador

El lanzamiento de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV - 83%, documental que aborda los casos de abuso vividos en las oficinas de Nickelodeon hace algunos años, removió las aguas de un pasado muy oscuro que todavía tiene consecuencia en la actualidad. En el material, Drake Bell revela que fue víctima de abuso sexual a los 15 años a manos de Brian Peck, un antiguo trabajador de la cadena televisiva. Ahora, ante la luz de los hechos, el actor de 37 años comenta para For Your Consideration Panel (vía Variety) que algunos miembros del staff de Drake & Josh han firmado la carta que apoya a Peck.

¿Qué trabajo desarrolló Drake Bell en sus días junto a Nickelodeon?

Drake Bell se hizo conocido por su papel protagónico en Drake & Josh, donde interpretó a Drake Parker. La serie seguía las aventuras cómicas de dos hermanastros con personalidades opuestas. Drake también trabajó en otras producciones de Nickelodeon, incluyendo programas como The Amanda Show y All That. Además de su trabajo en televisión, Drake Bell también es un músico y ha lanzado varios álbumes. Su participación en Nickelodeon lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ícono juvenil durante la década de 2000.

Fuente: Nickelodeon

¿Qué dijo Drake Bell sobre la carta de apoyo a Brian Peck?

De acuerdo con Bell, Peck ha recibido firmas de apoyo. Entre estas personas se encuentra "su director favorito" de Drake & Josh; también una mujer que formó parte del staff y con la que trabajó 4 años. El caso de Drake sigue dividiendo opiniones entre los miembros de la industria del entretenimiento, pero lo cierto es que su testimonio se encuentra retratado en Quiet on Set, documental que llegará a la plataforma de MAX el próximo 16 de abril.

¿Qué dijo Dan Schneider ante los testimonios de Quiet on Set?

Ante las acusaciones en redes, Dan Schneider compartió un video en su canal oficial, explicando que su comportamiento en Nickelodeon no fue incorrecto, y que siempre buscó la protección de los niños actores.

Hicimos todo lo posible para asegurarnos de que [los niños actores] estuvieran seguros y que todo se hiciera correctamente. Pero si un niño tenía miedo y no quería hacer [algo], no debería tener que hacerlo. Punto. Se acabó. Y si lo hubiera sabido en ese momento, lo habría cambiado en el acto.

Fuente: Nickelodeon

Drake Bell y Josh Peck en los Kids Choice Awards 2004 (Fuente: Getty)

Los casos de abusos a menores en Hollywood son una realidad lamentable que ha salido a la luz en varios momentos a lo largo de la historia de la industria del entretenimiento. Esta realidad puede atribuirse a varios factores interrelacionados. La naturaleza jerárquica y competitiva de la industria del entretenimiento puede crear un ambiente propicio para el abuso de poder. Los niños y adolescentes que buscan oportunidades en la actuación o el modelaje pueden ser especialmente vulnerables a personas que intentan aprovecharse de ellos.

Además, el glamour y la fama asociados con Hollywood pueden deslumbrar tanto a los jóvenes aspirantes a artistas como a sus familias, lo que podría hacer que ignoren señales de advertencia o descarten comportamientos inapropiados por miedo a perder oportunidades profesionales. La presión por el éxito y el miedo a la repercusión profesional pueden hacer que las víctimas se sientan incapaces de hablar sobre el abuso que están experimentando, lo que permite que los abusadores continúen sus acciones impunemente.

La cultura del silencio y el secretismo que prevalece en ciertos círculos de la industria también ha contribuido a que estos casos no salgan a la luz durante años, lo que perpetúa el ciclo de abuso. Afortunadamente, cada vez hay más conciencia y medidas tomadas para proteger a los menores en la industria del entretenimiento, pero la realidad de los abusos a menores en Hollywood sigue siendo una preocupación seria que requiere una vigilancia continua y una acción decidida para abordarla adecuadamente.

