Fallout confirma su segunda temporada antes de su gran debut y revela millonario presupuesto

El estreno de Fallout en Amazon Prime Video está cada vez más cerca y los fans se alegrarán al saber que el estudios ha confirmado una segunda temporada para la serie. Lo anterior quiere decir que se espera un recepción bastante buena para los primeros capítulos, además, hay algunos interesante incentivos de por medio que harán posible la realización de un nuevo bloque de episodios. La serie funciona como adaptación de la popular serie de videojuegos homónima, por lo que una gran base de fanáticos pertenecientes al mundo gamer está esperando con emoción.

¿De qué tratan los videojuegos de Fallout?

Desarrollados por Bethesda Game Studios, la saga de videojuegos está ambientada en un mundo post-apocalíptico devastado por una guerra nuclear. La trama se desarrolla en un futuro alternativo donde la cultura de los años 50 se fusiona con tecnología avanzada, creando un paisaje único y retro-futurista.

El jugador asume el papel de un superviviente que explora vastos y peligrosos paisajes, interactuando con una variedad de personajes y facciones mientras lucha por sobrevivir en un mundo lleno de peligros, mutantes y conflictos. La narrativa se caracteriza por su libertad de elección y su énfasis en la toma de decisiones del jugador, que influye en el desarrollo de la historia y el destino de los diversos personajes y comunidades encontrados a lo largo del juego.

Además de la exploración y la interacción con otros personajes, los juegos de Fallout también presentan elementos de combate, personalización de personajes, construcción de asentamientos y una variedad de misiones secundarias y actividades para realizar en el mundo del juego. En conjunto, representan una de las más exitosas franquicias de Bethesda y un acierto para la multimillonaria industria gamer.

Fuente: Amazon

¿Quiénes actúan y de qué trata la serie de Fallout en Prime Video?

Protagonizada por Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Clifton Moten y Kyle MacLachlan, la serie nos ubica en un escenario distópico, con Los Ángeles devastada tras un cataclismo nuclear. La radiación envenena la superficie, convirtiéndola en un páramo inhóspito habitado por mutantes y saqueadores despiadados. Los pocos supervivientes se refugian en complejos subterráneos, luchando por sobrevivir en un mundo oscuro y hostil.

En este entorno desolado, la lucha por los recursos es una constante, mientras los habitantes de los búnkeres enfrentan amenazas tanto externas como internas. Entre facciones en conflicto y secretos enterrados bajo toneladas de tierra y escombros, cada día es una batalla por la supervivencia y la esperanza en un futuro incierto.

¿Segunda temporada de Fallout?

De acuerdo con lo reportado por Variety, la segunda temporada de Fallout llevará su rodaje hasta California, confirmando nuevos capítulos. Se ha revelado que la Comisión Cinematográfica de California le entregará US $152 millones de dólares en incentivos fiscales a varios programas de televisión, incluyendo US $25 millones destinados a la segunda temporada de Fallout. Cabe mencionar que la primera temporada contó con US $153 millones de presupuesto y sus grabaciones se llevaron a cabo en New York y Utah.

Al trasladar la producción de Fallout a California y aprovechar estos créditos fiscales, los productores podrán maximizar su presupuesto y potencialmente aumentar sus ganancias. Al mismo tiempo, este tipo de incentivo fiscal beneficia a California al generar empleo local, impulsar la economía y promover la industria del entretenimiento en la región.

