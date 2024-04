¿Quién es Brian Peck, el actor que Drake Bell señaló como agresor sexual en 'Quiet on Set'?

Uno de los momentos que más ha dado de qué hablar del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV - 83%, se encuentra en el tercer capítulo de la serie, en el cual Drake Bell relata el supuesto caso de abuso sexual que afirma haber experimentado a manos de Brian Peck, quien fungía como coach de diálogo durante su colaboración con Nickelodeon.

Te sugerimos leer: Drake Bell revela que Nickelodeon no lo ha compensado por los abusos que sufrió

Bell es una ex estrella infantil de Nickelodeon que apareció en la serie de sketches El Show de Amanda antes de recibir su propio programa por el que se hizo mundialmente conocido, Drake y Josh. Bell confesó en el documental que fue agredido sexualmente por primera vez por Peck en 2001, cuando él tenía 15 años y dormía en el sillón de Peck.

Bell describió el abuso con palabras como "extenso", "brutal" y afirmó que no fue algo que sucediera una sola vez". Bell, agregó que mantuvo todo esto en secreto por temor a que su carrera como actor se viera perjudicada.

Fuente: IMDb

¿Quién es y en qué series y películas trabajó Brian Peck?

Brian Peck se desempeñó como actor, narrador, cineasta y entrenador de diálogo.La trayectoria de Peck abarca desde su papel en The Last American Virgin (1982), hasta participaciones en películas como Holes, El regreso de los muertos vivientes - 91%, What I Like About You, El Planeta de los Simios - 45%, X-Men - 81%, entre otras producciones cinematográficas y televisivas reconocibles. En el ámbito de la televisión destinada a audiencias jóvenes, Peck también colaboró con Disney Channel y en comedias familiares de gran impacto. Entre sus proyectos más destacados en los que participó se encuentran Kenan y Kel, Clueless, Boy Meets World, All That, El Show de Amanda y Zack y Cody.

¿Cuáles fueron los cargos que recibió Brian Peck?

En agosto de 2003, a la edad de 43 años, Peck fue inicialmente detenido bajo la acusación de cometer actos lascivos con un menor (Drake Bell). Posteriormente, se enfrentó a un total de 11 cargos vinculados al supuesto abuso. En 2004, Peck recibió una sentencia de 16 meses de prisión y se le exigió registrarse como delincuente sexual.

¿A qué se dedicó después de salir de prisión y dónde vive actualmente Brian Peck?

A pesar de enfrentar cargos y cumplir con una condena de prisión, Peck continuó con actividad dentro de la industria del entretenimiento, manteniendo su participación en diversos programas televisivos, incluso algunos dirigidos al público infantil.

Además de su breve colaboración con Disney Channel, Peck desempeñó roles como coach de diálogos en la película Jack and the Beanstalk (2009) y en la segunda temporada de la comedia Anger Management (2013), protagonizada por Charlie Sheen.

No obstante, su presencia pública en el mundo del espectáculo parece haber cesado alrededor del año 2019. Su trabajo más reciente, según su perfil en IMDb, corresponde al documental de Making Apes: The Artists Who Changed Film, donde contribuyó como investigador.

El 7 de marzo de 2024, el sitio TMZ publicó fotografías de Peck, revelando que actualmente reside en Los Ángeles, California.

Fuente: IMDb

¿Cómo y dónde se conocieron Drake Bell y Brian Peck?

Peck y Bell entablaron amistad en el plató durante la producción de la segunda temporada de El Show de Amanda, mientras Peck desempeñaba un papel crucial como coach de diálogos para los jóvenes actores, Bell formaba parte del elenco.

También lee: Melissa Joan Hart asegura creer todas las acusaciones del documental Quiet on Set contra Nickelodeon

Bell compartió que, con el transcurso del tiempo Brian se volvió una parte integral de su vida. De igual manera, la relación entre Peck y el padre de Bell, Joe Bell, generó cierta tensión. Durante este periodo, Peck adoptó un papel más paternal, facilitando el transporte de Bell a sus audiciones y brindándole alojamiento en su hogar debido a la distancia que separaba la casa del joven actor.

¿Cuándo y dónde ver Quiet on Set en Latinoamérica?

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, estará disponible en Max, la plataforma de streaming a partir del próximo 16 de abril, bajo el nombre de El lado oscuro de la fama infantil.

A continuación, te compartimos el tráiler de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV.

Continúa leyendo: Josh Peck comparte su opinión sobre Drake Bell y el escándalo de abuso en Nickelodeon