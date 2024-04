¿Qué pasó con el actor de Dewey de Malcom el de en medio?

La serie Malcolm el de en medio - 100% creada por Linwood Boomer , se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su humor irreverente y su retrato honesto de la vida en una familia disfuncional de clase media. Malcolm el de en medio ganó numerosos premios y se convirtió en una de las comedias más queridas de su tiempo.

Aunque la serie llegó a su fin en 2006, el legado de Malcolm sigue vivo en la memoria de los espectadores y fanáticos, quienes continúan disfrutando de las repeticiones de la serie, y recordando con cariño la singularidad de la familia Wilkerson.

Hasta la fecha, una constante incógnita es qué pasó con algunos actores después de la serie, entre ellos están, Erik Per Sullivan, quien cautivó a los espectadores con su interpretación del travieso y carismático Dewey, el hermano menor de Malcom.

¿Qué fue de Dewey después de Malcolm el de en medio?

Tras el final de la serie en 2006, Sullivan se tomó un descanso de la actuación para centrarse en sus estudios. En 2010, se graduó de la Universidad de Southern California con una licenciatura en Ciencias Políticas y Economía. Nacido el 12 de julio de 1991 en Worcester, Massachusetts, Sullivan demostró una habilidad para la actuación a una edad temprana.

Después de Malcolm, Sullivan participó en proyectos cinematográficos como Arthur y los Minimoys - 21% (2006), dirigida por Luc Besson, tuvo el rol principal de la cinta Mo, del director Brian Scott Ledermany. Hasta la fecha, el último papel que interpretó fue el de Timmy en Twelve (2010), bajo la dirección de Joel Schumacher.

¿En qué otros proyectos apareció el actor Erik Per Sullivan?

Además de su trabajo en Malcolm el de en medio , Sullivan apareció en películas como El tiempo del Armagedón - 88% (1998), Infidelidad - 72% (2002), Buscando a Nemo - 99% (2003), donde dobló la voz del personaje de Sheldon, un caballito de mar y Una Navidad de Locos - 6% (2004). Con una breve, pero destacada filmografía, Sullivan ha logrado sorprender por su capacidad para adaptarse a una variedad de géneros y personajes.

¿Por qué Erik Per Sullivan se retiró de la actuación?

No existe una justificación concreta detrás de la decisión de Sullivan de abandonar su carrera actoral y retirarse prematuramente de los reflectores. Algunos especulan que su elección podría estar motivada por el deseo de distanciarse de la fama y buscar una vida adulta más alejada de los medios, buscando la privacidad que cualquier individuo común anhela.

Su coprotagonista, Frankie Muniz, declaro a LADbible las razones por las que cree que Sullivan se retiró de la actuación: "Para ser honesto, no sé qué está haciendo, odio decir eso porque he hablado con él varias veces desde que terminó el programa. Pero una cosa que sé, algunos actores o algunas personas hicieron la serie cuando eran niños y luego querían experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención, creo que eso es lo que él quería hacer. Muy bien por él".

¿Qué ha sido de Dewey de Malcolm el de en medio en la actualidad?

El elenco de la serie optó por organizar un encuentro en línea durante el año 2020, marcado por la pandemia que restringió las interacciones personales directas. La mayoría de los integrantes participaron activamente en esta reunión virtual, sin embargo, la ausencia de Erik generó incertidumbre entre los asistentes, quienes desconocían las razones detrás de su falta de presencia.

A pesar de mantener su carrera en pausa y un perfil más bajo fuera lejos de las cámaras en los últimos años, el legado de Sullivan en la industria del entretenimiento sigue siendo notable, y los fanáticos esperan con interés ver qué proyectos futuros tiene reservados el actor.

