Sydney Sweeney revela que su hobby es restaurar autos antiguos

Sydney Sweeney, una estrella en ascenso en el mundo del entretenimiento, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento versátil y su apasionante trayectoria profesional. Reconocida por sus papeles en exitosas series de televisión como Euphoria y películas como Madame Web - 14%, Sweeney ha demostrado su habilidad para sumergirse en una amplia gama de personajes y emociones, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público.

¿Cuál es el hobby automovilístico de Sydney Sweeney?

Sin embargo, más allá de su carrera en la actuación, Sydney ha revelado un apasionante hobby que ha captado la atención de muchos: la restauración de autos antiguos. Con una pasión innata por los clásicos automovilísticos, Sweeney ha encontrado en la mecánica y la restauración una forma de expresar su creatividad y su amor por el mundo del motor.

Sydney Sweeney

¿Cómo comenzó su carrera Sydney Sweeney?

En 2019, su protagónico en 'Euphoria' la situó en la cima de la fama, obteniendo una nominación en los Premios Emmy en 2022 por su papel en la segunda temporada de la serie. En el cine, Sweeney brilló en 'Once Upon a Time in Hollywood' y 'Clementine'. En 2021, protagonizó la miniserie 'The White Lotus' y películas como 'The Voyeurs' y 'Fauces de la noche'.

El año 2023 fue igualmente exitoso, con su participación en 'Reality' y el lanzamiento del videoclip 'Angry' de The Rolling Stones. En 2024, destacó en 'Madame Web' y su nuevo filme de terror, 'Immaculate', en donde también funge como productora

Sweeney en los People's Choice Awards

¿Qué autos clásicos ha restaurado Sydney Sweeney?

Pero más allá de su carrera en la actuación, Sydney Sweeney ha encontrado una pasión en la restauración de autos antiguos. En particular, se ha dedicado a trabajar en su Ford Mustang de 1965 y su Ford Bronco de 1969. Su amor por los automóviles clásicos la llevó a colaborar con la compañía Ford Motor Company.

Durante la pandemia de COVID-19, Sweeney lanzó un canal en TikTok llamado @Syds_Garage, donde comparte videos de ella trabajando en su Bronco. Esto llamó la atención de Ford y Dickies, quienes se asociaron con la actriz para crear una línea de ropa de trabajo. Ahora, estas dos compañías se han unido en su proyecto más grande hasta la fecha: regalar un Mustang personalizado del año 2024.

A pesar de que podría pensarse que esta asociación es solo un truco publicitario, la verdad es que Sweeney proviene de una familia de mecánicos y su TikTok está lleno de videos en los que ella misma trabaja en sus autos Ford. Esto demuestra su autenticidad y pasión genuina por el mundo del automovilismo clásico.

Sydney en su taller

En colaboración con Ford, Sweeney personalizó la última generación del Mustang, tomando inspiración directamente de su Mustang del '65. El exterior del automóvil está acabado en un llamativo color azul claro con un revestimiento de vidrio triturado y llantas cromadas de 20 pulgadas.

Ford solo construirá dos ejemplares de esta especificación, uno para que Sweeney lo conserve y otro para regalarlo en un concurso, desafortunadamente solo abierto a residentes de EE. UU. A pesar de ello, el resultado final de su diseño es una elegante mezcla de pasado y presente, que subraya su pasión por los autos clásicos. Sweeney comentó:

Es alentador ver a Ford celebrar a personas que están desafiando estereotipos para hacer lo que aman. Por eso estaba tan emocionada de trabajar con Ford en el diseño de mi auto soñado, y no puedo esperar para sorprender a alguien especial con un vehículo a juego.

