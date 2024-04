Toy Story 5, The Mandalorian and Grogu y más películas de Disney se retrasan

Más cambios llegan a Disney. Luego de un desastroso 2023, cargado de fracasos en taquilla, la compañía está por dar volantazo y replantear su flujo de estrenos. Esto ya parece haber cobrado factura, pues Toy Story 5, The Mandalorian and Grogu y otros títulos de sus franquicias muy esperados se han visto retrasados significativamente hasta 2026.

¿Qué películas de Disney se retrasaron a 2026?

De acuerdo con Variety, Disney ha hecho un par de importantes cambios en su programación. Un puñado de sus películas más esperadas se han visto retrasadas un año hasta 2026. Entre ellas, destacan Toy Story 5, Tron 3, la película en live-action de Moana: Un Mar de Aventuras - 96% y The Mandalorian and Grogu, la siguiente entrega de la franquicia de Star Wars.

Aunque estos cambios en programación no son particularmente inusuales, es interesante notar que la mayoría iban a tener su estreno en 2025, por lo que habrá que ver cómo es que el estudio los suple a lo largo de ese año. Aunque Star Wars y Pixar no han entregado fracasos importantes en taquilla en el último par de años, jamás está de más ser extra cuidadoso con las franquicias.

Arte conceptual de The Mandalorian. (Crédito: StarWars.com)

The Mandalorian and Grogu, por ejemplo, es quizá el título más esperado de Star Wars. Tras el exitoso show y el cariño que los fans han desarrollado por esos personajes, no era de extrañar que el estudio buscara llevarlos a la taquilla. Más todavía que requiera de más tiempo en lo que su director, Dave Filoni, acaba de afinar los detalles de la historia que servirá para atar los nudos de sus series de televisión.

Toy Story 5 enfrenta sus propios retos. La tibia venta de boletos para los pocos filmes animados de Pixar que han llegado a cines tras la pandemia debió alertar a los ejecutivos. Nada mejor que buscar reiniciar el furor por el estudio de animación que con su franquicia más querida. Incluso si no todos quedaron muy satisfechos con el desarrollo de la historia en Toy Story 4 - 96%.

Y ya ni hablar de las adaptaciones en live-action de clásicos animados que han sido irregulares, en el mejor de los casos. Aunque Moana debiera tenerla un poco más fácil, dado que se presta con un poco de mayor facilidad a la acción real, habrá que ver si la gente sigue interesada por este tipo de relatos o si mejor se quedan en casa a disfrutar de la original. Es decir, más le vale a Disney que quede espectacular.

En lo que resta del año, Disney enfrentará dos pruebas de fuego. Primero con Deadpool and Wolverine, en julio, y luego con Mufasa, en diciembre. En cuanto a 2025, todavía se planea para entonces Blancanieves y la tercera entrega de Avatar - 83%, así que por lo menos habrá esos dos títulos a esperar.

