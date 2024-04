Game of Thrones: Spin-off de Dunk y Egg encuentra a sus protagonistas

Vamos a pasar cada vez más tiempo en Westeros. Aunque el verano de este año está apartado para la segunda temporada de La casa del dragón - 91%, HBO no va a permitir que pierda impulso el furor por la franquicia de Game of Thrones - 59%. El siguiente spin-off en la mira se trata de Dunk y Egg y ya tenemos a los actores que estarán dando vida a estos entrañables personajes.

¿Quiénes serán Dunk y Eggg en la serie spin-off de 'Game of Thrones'?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Peter Claffey y Dexter Sol Ansell han sido elegidos para interpretar a Ser Duncan, alias Dunk, y Aegon V, apodado Egg durante su vida temprana. Estos dos personajes son recordados por los fans de los libros de George R.R. Martin , quien les ha escrito una serie de relatos cortos que ahondan en la historia de su mundo de fantasía.

La sinopsis oficial de la serie, que llevará por título Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, revela que se ambientará cerca de un siglo antes de los eventos del show original. Narrará las aventuras de este par de héroes conforme Aegon V aprende a ser el escudero de Duncan durante sus viajes a través del continente. Se espera que tenga un tono mucho más ligero, pero no libre de riesgo, que las otras entregas de la franquicia.

Dunk y Egg en las ilustraciones del libro 'The Hedge Knight'.

Si los nombres de estos actores no les suenan, es porque son relativamente desconocidos. Claffey apareció previamente en el spin-off Vikingos: Valhalla - 63% y Ansell dio vida al infantil Coriolanus Snow en la precuela Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes - 70%. Este ambicioso título televisivo será su siguiente gran proyecto y su primera oportunidad de brillar a esta escala.

En cuanto a The Hedge Knight, la serie también está siendo supervisada por Martin, así que esperen que sea relativamente fiel al material literario. La sinopsis también confirma que, dado su lugar cronológico, todavía habrá bastantes dragones durante los eventos de este show. Será interesante también que Aegon no es el heredero obvio al Trono de Hierro, lo que permitirá ver a este Targaryen vivir entre los súbditos.

La franquicia de Game of Thrones, no obstante, seguirá creciendo. Además de este show, se sabe que se está desarrollando otra continuación sobre Jon Snow y que hay planes para una adaptación de la Conquista de Aegon, el primer Targaryen en usar sus dragones para formar una sola corona que rija por sobre los Siete Reinos de Westeros. Las noticias sobre ambos proyectos han sido bastante escasos.

Con el elenco ya conformándose, es probable que The Hedge Knight no inicie producción sino hasta la segunda mitad del año y, en el mejor de los casos, se estrene a comienzos del verano de 2025. Por ahora, todo el furor por Westeros y sus Targaryen tendrá que concentrarse en los nuevos episodios de La casa del dragón, la cual regresa a HBO y Max a partir del 16 de junio.

