Francesca Amewudah-Rivers, la actriz que protagonizará Romeo y Julieta junto a Tom Holland

El legendario romance de William Shakespeare , Romeo y Julieta, está listo para hacer su retorno triunfal a los escenarios británicos con un reparto estelar. Aunque la idea de ver una producción teatral de una obra de Shakespeare en Londres puede parecer común, esta nueva adaptación promete ser algo totalmente diferente.

Se ha revelado que Tom Holland interpretará a Romeo Montague en este montaje de West End. Además del actor holandés, la actriz Francesca Amewudah-Rivers ha sido confirmada para el papel de Julieta Capuleto.

Holland, reconocido por su papel como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, tiene sus raíces en los escenarios del West End de Londres. Comenzó su carrera en el teatro a una edad temprana, participando en producciones teatrales como Billy Elliot (El Musical) antes de saltar a la fama en la pantalla grande.

¿Quién es Francesca Amewudah-Rivers, la co-protagonista de Tom Holland?

Francesca Amewudah-Rivers es una actriz reconocida en la escena teatral londinense por su interpretación de Lady Macduff en la producción de Macbeth en el Globe Theatre durante 2022. Aunque su rostro puede resultar desconocido para algunos espectadores, su talento ya había aparecido en la pantalla chica con su participación en el programa de televisión británico Bad Education. Sin embargo, es en el teatro donde ha cosechado los mayores elogios.

¿Qué ha dicho Francesca Amewudah-Rivers de acerca de su participación en la nueva de Romeo y Julieta?

A través del sitio Deadline, Amewudah-Rivers se mostró profundamente agradecida por hacer su debut en el West End interpretando a Julieta con The Jamie Lloyd Company, un sueño hecho realidad al unirse a este talentoso equipo liderado por Jamie Lloyd: "Estoy muy agradecida de hacer mi debut en el West End como Juliet con The Jamie Lloyd Company. Es un sueño unirme a este equipo de artistas increíbles con Jamie a la cabeza. Estoy emocionado de traer una energía fresca a esta historia junto a Tom, y de dar la bienvenida a nuevas audiencias al teatro".

¿Quién es Jamie Lloyd, el director de la obra de Romeo y Julieta con Tom Holland?

Lloyd, un director de teatro británico conocido por su enfoque innovador y audaz en la dirección de producciones teatrales. Lloyd ha ganado reconocimiento por su capacidad para reinterpretar obras clásicas con una perspectiva contemporánea, así como por su talento para atraer a destacadas estrellas tanto del teatro como del cine a sus proyectos. Es uno de los directores más aclamados del West End.

A lo largo de su carrera, Lloyd ha dirigido una amplia gama de producciones, desde clásicos de Shakespeare hasta obras modernas, siempre buscando nuevas formas de cautivar a la audiencia. Su enfoque minimalista y experimental ha generado elogios y ha contribuido a establecerlo como uno de los directores más innovadores en el mundo del teatro contemporáneo.

Romeo y Julieta marcará el regreso de Lloyd a la obra de Shakespeare tras su aclamada dirección de Ricardo III en Trafalgar Square en 2014, donde Martin Freeman encabezó el elenco.

¿Quién adaptó la obra de Romeo y Julieta para esta nueva versión?

El libreto basado en la obra clásica de Shakespeare, ha sido adaptado por el actor de Heartstopper - 100%, Nima Taleghani. Se espera que esta versión, además de mostrar una mayor diversidad interracial, también incluya personajes adicionales y diálogos más frescos.

¿Cuándo se estrenará Romeo y Julieta con Tom Holland y dónde se pueden conseguir boletos para verla?

El Duke of York's Theatre en Londres acogerá la producción de Romeo y Julieta durante una temporada limitada de 12 semanas, desde el 11 de mayo hasta el 3 de agosto. Los boletos se pusieron a la venta a través del sitio oficial de The Duke of York's Theatre, y ATG Tickets, donde se pudieron adquirir boletos en la venta general desde las 25 libras esterlinas. Sin embargo, por ahora todos los boletos para la temporada se han agotado, un fenómeno atribuible a la participación de Holland y al talento teatral de Lloyd, lo que generó una gran demanda por parte del público.

